Украинская военная авиация за время АТО потеряла 18 машин, погибли почти сто человек

Журналисты ТСН упорядочили статистику сообщений о потерях украинской военной авиации.

Согласно подсчетам, за время АТО Украина потеряла 18 самолетов и вертолетов, при этом погибли 89 человек, 11 были ранены, а двое пропали без вести.

В частности, было потеряно 10 вертолетов (по пять Ми-8 и Ми-24) и восемь самолетов (Ан-30Б, Ан-26, Ил-76, два Миг-29, два Су-25, Су-24М). Больше всего людей погибли в результате сбития военно-транспортного Ил-76 14 июня (49 человек), и вследствие аварий пяти вертолетов Ми-8 - 26 человек.

Самые существенные материальные убытки государству нанесли аварии вертолетов Ми-24 (5х15 - от 75 миллионов долларов) и истребителей Миг-29 (2х30 - от 60 миллионов долларов).

Читайте такжеМинобороны: два из четырех Су-25 сил АТО были сбиты при возвращении с заданияПо разным данным, украинскую авиацию преимущественно сбивали из ПЗРК и зенитных установок. СНБО также заявляет о случае атаки со стороны российского истребителя и возможном применении боевиками зенитно-ракетного комплекса "Бук". Кроме того, один штурмовик Су-25 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Днепропетровска, а один вертолет Ми-8 ГСЧС разбился в Харьковской области по неизвестным причинам.