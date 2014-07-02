В Днепропетровске в аэропорту упал самолет Су-25
15:39, 02 июля 2014Армия
5
Сегодня, 2 июля, около 11.20 при заходе на посадку самолета Су-25 в аэропорту г. Днепропетровск пилот почувствовал изменения в управляемости летательным аппаратом в поперечном отношении.
В Днепропетровске упал самолет, жертв нет / Фото пресс-службы Минобороны
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.
Летчик предпринял все меры для осуществления посадки, но в связи с тем, что летательный аппарат потерял управляемость, он был вынужден катапультироваться.
Жертв и разрушений объектов аэропорта нет.
Ранее сегодня сообщалось о падении военного самолета в Донецкой области. Подробности пока неизвестны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter