В Днепропетровске в аэропорту упал самолет Су-25

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.

Летчик предпринял все меры для осуществления посадки, но в связи с тем, что летательный аппарат потерял управляемость, он был вынужден катапультироваться.

Жертв и разрушений объектов аэропорта нет.

Ранее сегодня сообщалось о падении военного самолета в Донецкой области. Подробности пока неизвестны.