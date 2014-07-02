В Днепропетровске в аэропорту упал самолет Су-25

15:39, 02 июля 2014
Армия
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Сегодня, 2 июля, около 11.20 при заходе на посадку самолета Су-25 в аэропорту г. Днепропетровск пилот почувствовал изменения в управляемости летательным аппаратом в поперечном отношении.

У Дніпропетровську впав літак, жертв немає / Фото прес-служби Міноборони

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.

Летчик предпринял все меры для осуществления посадки, но в связи с тем, что летательный аппарат потерял управляемость, он был вынужден катапультироваться.

Жертв и разрушений объектов аэропорта нет.

Ранее сегодня сообщалось о падении военного самолета в Донецкой области. Подробности пока неизвестны.

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