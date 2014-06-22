Спасатели нашли пропавший вертолет Ми-8, который накануне упал на Харьковщине, экипаж погиб

Об этом "5 каналу" сообщили в специальном авиаотряде Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отметили: вертолет должны были использовать для нужд АТО - а именно для обеспечения перевозки личного состава и гуманитарной помощи. Причину катастрофы - выясняют.Читайте такжеВ Харьковской области упал вертолет, доставлявший груз в зону АТО - источник

В спецотряде оперативно-спасательной службы ГСЧС Украины сообщили детали трагедии: "Вертолет, исчез вчера днем, сегодня поисково-спасательные службы обнаружили неподалеку от населенного пункта Лисогубовка в лесном массиве. Вертолет разбился, сгорел, экипаж погиб. Причины этой катастрофы будет установлена комиссией. Вертолет был без груза, он перелетал на аэродром Чугуев, чтобы обеспечить перевозки личного состава и гуманитарную помощь в район АТО. Участия в АТО не брал, но в обеспечении должен был участвовать".