США подтверждают версию о том, что малайзийский самолет сбили пророссийские сепаратисты

Об этом сказала представитель Госдепа Мари Харф на последнем брифинге, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы всегда обновляем наши анализы, когда получаем новые данные, но информация, которую мы имеем по делу катастрофы MH17, произошедшей несколько недель назад, была очень сильной и привела к выводу, который мы уже опубликовали: что он был сбит с контролируемой пророссийскими сепаратистами территории ракетой "земля-воздух", которую имели сепаратисты", - отметила она.

Читайте такжеПредварительные итоги расследования катастрофы Boeing-777 обнародуют в сентябре - СМИХарф, комментируя критику в адрес американского правительства со стороны одной из организаций за эту версию, отметила, что власть не изменила своей позиции.

"На 100% мы поддерживаем то, что говорили раньше", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, катастрофа малайзийского самолета, который 17 июля летел из Амстердама в Куала-Лумпур, унесла жизни почти 300 людей, большинство из которых были гражданами Нидерландов.

По данным Киева, которые подтвердила американская разведка, самолет сбили пророссийские боевики из доставленной из России системы "Бук".