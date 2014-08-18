Лавров жалуется, что в сотнях метров от границы с РФ "идет настоящая война"

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и печати МИД РФ, об этом он сказал журналистам в Берлине по итогам встречи глав МИД Украины, Франции, Германии и России.

«В любом случае, на нашей территории мы праве принимать решения, которые мы считаем необходимым для обеспечения нашей безопасности. В нескольких километрах, если не в сотнях метрах от нашей границы идет настоящая война», - сказал Лавров.

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При этом он заметил, что «много было случаев, когда снаряды залетали на нашу территорию».

«Мы не допускаем, что это был осознанный акт. Наверное, все это было по случайности, по неумению. Но это происходит. Есть жертвы человеческие, есть разрушения гражданского сектора на российской стороне», - сказал он.

В тоже время Лавров заявил, чтопредоставление Украине военной помощи со стороны НАТО и Евросоюза противоречило бы всем достигнутым договоренностям.

«Плохо я отношусь к этому, это противоречит всем тем договоренностям, всем тем пониманиям, которые были достигнуты о необходимости прекращения огня и начала переговоров», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, Россия на протяжении нескольких месяцев направляет на территорию Донецкой и Луганской областей боевиков из числа граждан России, а также новейшее российское вооружение, в том числе танки, артиллерию и системы «Град». Кроме этого, с территории России ежедневно обстреливаются позиции сил АТО.

Действия поддерживаемых Россией боевиков привели к жертвам среди мирного населения и большому количеству беженцев.

Эксперты не исключали, что руководство РФ рассматривает возможность прямой агрессии против Украины под видом введения "миротворцев" на Донбасс.

По данным СНБО Украины, по состоянию на 6 августа Россия стянула к границе с Украиной более 20 тыс. военных.

15 августа ряд СМИ сообщили, что колонна из 23 боевых машин, цистерн с топливом и автомобилей сопровождения с российскими номерами пересекла границу с Украиной в районе КПП «Изварино». Эти сообщения сопровождаются соответствующими фотографиями.