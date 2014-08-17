НАТО: если РФ начнет вторжение, получит военное сопротивление

Об этом в интервью, опубликованном в "Die Welt", заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав, передает Радио Свобода.

Как отметил генерал, у НАТО нет планов вторжения в Украину, но страны Восточной Европы, которые являются членами Альянса, должны начать подготовку к возможной военной угрозе.

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Бридлав также напомнил, что когда в феврале в Крыму появились солдаты в форме без знаков отличия, президент России Владимир Путин отрицал любую причастность к событиям на украинском полуострове, однако в апреле признал факт российского военного присутствия в регионе.

Как известно, Согласно Североатлантическому договору о взаимной обороне, нападение на какую-либо из стран-участниц расценивается как нападение на весь союз.