В Луганскую область прибыла гуманитарная помощь от правительства

Как отмечается в сообщении, грузовики с продовольствием и товарами первой необходимости сопровождали - председатель ГСЧС Украины Сергей Бочковский, Председатель Харьковской ОГА Игорь Балута и исполняющий обязанности Председателя Луганской ОГА Ирина Веригина. В состав колонны входят 26 грузовых автомобилей - 18 автомобилей сформировала Харьковская область, 2 - Полтавская, 1 - Черкасская, 5 - Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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Гуманитарная помощь включает в себя: продукты питания (овощи, крупы, сахар, муку, подсолнечное масло, консервы, мед, чай,), воду, медикаменты, средства гигиены, а также другие продукты и товары, в которых нуждаются жители Востока Украины.

"Сегодня мы доставили такую крайне необходимую помощь нашим соотечественникам. И в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы жители восточных регионов Украины чувствовали нашу поддержку и заботу. Мы передаем эту помощь Международному комитету Красного Креста и уверены, что она попадет к тому, кто действительно в ней нуждается», - сказал Бочковский.

Сводный отряд Межрегионального центра быстрого реагирования (г.Ромны, Сумская область) ГСЧС Украины в составе 60 человек во главе с начальником МЦШР ГСЧС Украины полковником службы гражданской защиты Сергеем Беляевым, который работает на территории Старобельска, развернул базу для приема помощи и сформировал хранилища для хранения продуктов.

Сейчас спасатели и логисты Международного комитета Красного Креста сортируют гуманитарную помощь по группам товаров. Первоначально к местам назначения отправят товары, которые быстро портятся, в частности овощи, фрукты. Далее грузовики под эгидой Международного комитета Красного Креста направятся в города Донбасса.

Напомним, по поручению Правительства Украины сегодня утром, из трех городов Украины - Киева, Днепропетровска и Харькова - отправилась 71 грузовик с почти 800 тоннами гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой областей.

Как сообщал УНИАН, из Киева на восток Украины отправляются несколько десятков грузовиков с гуманитарным грузом для жителей регионов, оказавшихся в зоне проведения антитеррористической операции.

Комментируя журналистам событие, министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак сообщил, что этот груз направляется в Старобельск Луганской области по поручению премьер-министра Арсения Яценюка.

«Мы провели совещание с водителями, всех успокоили, безопасность будет обеспечена», - сказал министр.

Бурбак прибавил, что груз профинансирован частично за счет госбюджета, частично за средства благотворителей.

«Вчера правительство приняло решение о дополнительном выделении 10 млн. грн. Здесь (в грузовиках - УНИАН) и благотворительная помощь, и то, что было закуплено за деньги бюджета. Это очередной груз нашим соотечественникам», - сказал Бурбак.

Из Харькова в Старобельск Луганской области отправилась колонна грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для жителей пострадавших во время боевых действий районов.

Колонна грузовиков была сформирована на территории одной из частей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на территории Харькова и отправилась в путь в 11.45. Колонну грузовиков сопровождают работники ГСЧС и Дорожной автоинспекции.

По сведениям главы Харьковской облгосадминистрации Игоря Балуты, из Харькова в Старобельск отправилась колонна из 26 большегрузных автомобилей, 18 из которых подготовлены силами Харьковской ОГА, остальные — Министерством агрополитики и соседними областями.

Грузовые автомобили перевозят 220 тонн гуманитарного груза. В том числе: хлеб — 12 тонн, мука — 30 тонн, кондитерские изделия — 3 тонны, вода — 44 тонны, сахар — 21,5 тонн, сгущенное молоко — 0,5 тонн, мясные консервы — 0,5 тонн, рыбные консервы — 3 тонны, вермишель быстрого приготовления — 200 коробок, крупы и макаронные изделия - 23,8 тонны, масло - 0,5 тонн, чай — 20 коробов, мед — 180 кг, картофель — 30 тонн, капуста — 17 тонн, лук — 12 тонн, морковь — 14 тонн, свекла — 5 тонн, яблоки — 3 тонны, а также туалетная бумага, мыло, памперсы и др.

На месте формирования колонны руководят работами председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и председатель Харьковской ОГА Игорь Балута.