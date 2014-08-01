Бюро по расследованию авиапроисшествий утвердило предварительный отчет по крушению "Боинга"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«По нашей информации Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов в Украине утвердило предварительный отчет, который в ближайшее время обнародуют, и он будет направлен в Нидерланды в бюро расследования для дальнейшей работы», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Читайте такжеВ Минске приняли решение сохранить для экспертов коридор к месту аварии Боинга-777Все 298 человек, находившиеся на его борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, находившиеся на борту, в том числе все члены экипажа, были гражданами Малайзии.