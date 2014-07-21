Над Дзержинском поднят флаг Украины - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

Сегодня в течение первой половины дня подразделения Вооруженных сил Украины, которые привлечены к АТО продолжают наступление в районах городов Северодонецк, Лисичанск, а также пригородов Донецка и Луганска.Читайте такжеВ районе Дзержинска и Горловки продолжаются ожесточенные бои

Город Рубежное был освобожден подразделениями Вооруженных Сил Украины на данный момент производится его зачистка силами Национальной гвардии.

"Передовые подразделения ВС Украины вошли в населенный пункт Дзержинск. Над местной администрацией поднят флаг Украины. Подразделениями Национальной гвардии проводятся мероприятия по локализации и уничтожения остатков террористических бандформирований", - говорится в сообщении.