Подразделения Нацгвардии освободили Рубежное от террористов
14:05, 21 июля 2014Политика
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Подразделения Национальной гвардии полностью зачистили населенный пункт Рубежное от террористов. Украинские силовики вплотную приблизились к городу Лисичанск.
Подразделения Нацгвардии уволили Рубежное от террористов/ Фото: УНИАН
Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО в соцсети.Читайте такжеСилы АТО контролируют ситуацию и получают преимущество на востоке Украины
"ВС Украины реализуют мероприятия в рамках активной фазы АТО. Украинские силовики вплотную приблизились к городу Лисичанск. Подразделения Национальной гвардии полностью зачистили населенный пункт Рубежное от террористов", - говорится в сообщении.
Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной и динамичной, сообщают в штабе АТО.
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