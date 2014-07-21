Подразделения Нацгвардии освободили Рубежное от террористов

14:05, 21 июля 2014
Политика
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Подразделения Национальной гвардии полностью зачистили населенный пункт Рубежное от террористов. Украинские силовики вплотную приблизились к городу Лисичанск.

Фото: УНИАН

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО в соцсети.Читайте такжеСилы АТО контролируют ситуацию и получают преимущество на востоке Украины

"ВС Украины реализуют мероприятия в рамках активной фазы АТО. Украинские силовики вплотную приблизились к городу Лисичанск. Подразделения Национальной гвардии полностью зачистили населенный пункт Рубежное от террористов", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной и динамичной, сообщают в штабе АТО.

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