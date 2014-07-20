В Луганске из-за боевых действий по-прежнему нет воды, электричества и мобильной связи

Как сообщает корреспондент УНИАН, в большинстве кварталов и улиц во всех четырех районах города отсутствует электро- и водоснабжение, интернет, а также практически невозможно дозвониться к абонентам мобильной связи компании «МТС».Читайте такжеБоевики обстреляли историческую часть Луганска, повреждено здание Музея истории города - СМИ

Обстрел Луганска в данный момент продолжается. Магазины и рынки закрыты на 80%, в работающих практически нет самых необходимых товаров на сегодняшний день – воды и хлеба.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов города Славянск, Краматорск, Красный Лиман и боевики передислоцировались в Луганск и Донецк. Они обстреливают жилые кварталы, аэропорт, разрушают объекты инфраструктуры.

За время боевых действий погибли 44 мирных жителя, в том числе 1 ребенок, и 215, в том числе 4 детей, пострадали.Читайте такжеВ Донецке и Луганске боевики убивают мирных жителей и похищают людей ради выкупа - СНБО

Вечером 18 июля министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей доложил президенту Украины Петру Порошенко о том, что Вооруженные силы взяли под контроль юго-восточную часть города Луганск и разблокировали луганский аэропорт.

19 июля в Минобороны сообщили, что украинские военные закрепились на наиболее решающих позициях на юго-восточных околицах Луганска