Завтра на Майдане Независимости в Киеве пройдет седьмое Общественное вече
19:29, 12 июля 2014Политика
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Завтра в 12.00 на Майдане Независимости в Киеве начнется седьмое Общественное Вече.
На Майдане состоится Вече / УНИАН
Об этом сообщается на странице Maidan Press Center в Facebook.
Тема вече: «Украина на перекрестке стратегических вызовов, или Сегодня нет вопросов «не ко времени».
На этом Вече круг сообществ Майдана приглашает киевлян, а также экспертов и политиков, приобщиться к обсуждению вопросов о роли и месте киевского Майдана на текущем этапе реформирования государства; о создании Единой поместной церкви и вопроса о распродаже Кабинетом министров объектов государственного значения, предприятий группы С.
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