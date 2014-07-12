Завтра на Майдане Независимости в Киеве пройдет седьмое Общественное вече

Об этом сообщается на странице Maidan Press Center в Facebook.

Тема вече: «Украина на перекрестке стратегических вызовов, или Сегодня нет вопросов «не ко времени».

На этом Вече круг сообществ Майдана приглашает киевлян, а также экспертов и политиков, приобщиться к обсуждению вопросов о роли и месте киевского Майдана на текущем этапе реформирования государства; о создании Единой поместной церкви и вопроса о распродаже Кабинетом министров объектов государственного значения, предприятий группы С.

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