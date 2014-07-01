Россия продолжает пропускать через закрытые КПП на границе людей и грузы - пограничники
02:56, 01 июля 2014Политика
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Продолжается невыполнение пограничной службой ФСБ РФ соглашений в части прекращения пропуска лиц и грузов во временно закрытых пунктах пропуска в Луганской и Донецкой областях.
Россия продолжает пропускать через закрыты КПП на границе людей и грузы / dpsu.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"По состоянию на 30 июня решением Кабинета Министров Украины прекращено движение в 9 пунктах пропуска, которые находятся в зоне конфликта, а именно: международных - 5 (автомобильных - 4, железнодорожных - 1), местных - 4", - сообщили в ведомстве.
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Ранее стало известно, что отмечаются систематические нарушения незаконно созданными вооруженными формированиями режима прекращения огня в зоне АТО и произошли нападения террористов на подразделения Государственной пограничной службы.
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