Россия продолжает пропускать через закрытые КПП на границе людей и грузы - пограничники

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"По состоянию на 30 июня решением Кабинета Министров Украины прекращено движение в 9 пунктах пропуска, которые находятся в зоне конфликта, а именно: международных - 5 (автомобильных - 4, железнодорожных - 1), местных - 4", - сообщили в ведомстве.

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Ранее стало известно, что отмечаются систематические нарушения незаконно созданными вооруженными формированиями режима прекращения огня в зоне АТО и произошли нападения террористов на подразделения Государственной пограничной службы.