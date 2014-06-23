За последние сутки террористы на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 30 раз - Порошенко

За последние сутки террористы на востоке Украины нарушили режим прекращения огня более 30 раз.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого проинформировал о ситуации на востоке Украины.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, по словам Порошенко, невзирая на прекращение огня в рамках его мирного плана, боевики не сложили оружие, и продолжают обстрел блокпостов и опорных пунктов украинских Вооруженных сил. "За последние 24 часа террористы 9 раз обстреляли украинских военных. Всего же боевики нарушили режим прекращения огня 31 раз", - сообщил Порошенко.

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Президент проинформировал федерального канцлера о том, что так называемые «лидеры» сепаратистов не признают условий прекращения огня, и несут за это полную ответственность. Порошенко также сообщил, что официально предложил российской стороне направить своих инспекторов в Наблюдательную миссию ОБСЕ, чтобы засвидетельствовать полное выполнение режима прекращения огня с украинской стороны.

Собеседники коснулись также работы Трехсторонней контактной группы в Донецке с участием бывшего президента Леонида Кучмы, специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Украине Михаила Зурабова.

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Федеральный канцлер положительно оценила работу Трехсторонней контактной группы и выразила надежду, что не только официальный Киев, но и все стороны будут прилагать максимум усилий для достижения мира.

Меркель также проинформировала Порошенко о визите в Киев федерального министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который состоится 24 июня. Канцлер выразила поддержку мирного плана президента Украины и предложила провести в среду телефонную конференцию в формате, основанном в Нормандии.

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Как сообщал УНИАН, сегодня вечером спикер информационного центра СНБО Украины Владимир Чеповой заявил, что с 09.00 до 17.00 понедельника случаев применения оружия на Донбассе не зафиксировано.