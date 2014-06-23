За последние сутки террористы на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 30 раз - Порошенко
Президент проинформировал федерального канцлера Германии о том, что так называемые «лидеры» сепаратистов не признают условий прекращения огня и несут за это полную ответственность.
За последние сутки террористы на востоке Украины нарушили режим прекращения огня более 30 раз.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого проинформировал о ситуации на востоке Украины.
В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, по словам Порошенко, невзирая на прекращение огня в рамках его мирного плана, боевики не сложили оружие, и продолжают обстрел блокпостов и опорных пунктов украинских Вооруженных сил. "За последние 24 часа террористы 9 раз обстреляли украинских военных. Всего же боевики нарушили режим прекращения огня 31 раз", - сообщил Порошенко.
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Президент проинформировал федерального канцлера о том, что так называемые «лидеры» сепаратистов не признают условий прекращения огня, и несут за это полную ответственность. Порошенко также сообщил, что официально предложил российской стороне направить своих инспекторов в Наблюдательную миссию ОБСЕ, чтобы засвидетельствовать полное выполнение режима прекращения огня с украинской стороны.
Собеседники коснулись также работы Трехсторонней контактной группы в Донецке с участием бывшего президента Леонида Кучмы, специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Украине Михаила Зурабова.
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Федеральный канцлер положительно оценила работу Трехсторонней контактной группы и выразила надежду, что не только официальный Киев, но и все стороны будут прилагать максимум усилий для достижения мира.
Меркель также проинформировала Порошенко о визите в Киев федерального министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который состоится 24 июня. Канцлер выразила поддержку мирного плана президента Украины и предложила провести в среду телефонную конференцию в формате, основанном в Нормандии.
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Как сообщал УНИАН, сегодня вечером спикер информационного центра СНБО Украины Владимир Чеповой заявил, что с 09.00 до 17.00 понедельника случаев применения оружия на Донбассе не зафиксировано.