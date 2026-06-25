Опоры Крымского моста стоят на трещинах, и каждый толчок приближает его конец, – сейсмолог

Строя этот мост, россияне, по-видимому, учитывали возможность сильных землетрясений, но "невозможно предусмотреть всё".

Каждое, даже небольшое, землетрясение вносит свой вклад в разрушение опор Крымского моста, сказал директор Института геофизики Национальной академии наук Украины, кандидат физико-математических наук, член-корреспондент НАНУ Александр Кендзера в комментарии УНИАН.

Отвечая на вопрос об угрозе землетрясений для Крымского моста, он отметил: "Опоры моста стоят на твердых грунтах, но эти грунты обладают способностью к разрыхлению. Старая зона, много трещин. Каждое землетрясение, даже не очень сильное, вносит свой вклад в разрушение опор моста".

Кендзера отметил, что в целом крымские мосты подвержены риску "местных зон". "Может быть, землетрясение и не сильное, но так получится, что объект находится на стыке двух тектонических плит", – сказал эксперт.

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Повлияют ли на эти процессы землетрясения в мире

На вопрос, могут ли те землетрясения, которые в настоящее время потрясли, в частности, Венесуэлу, повлиять на землетрясения в наших морях и, соответственно, на Крымский мост, учёный объяснил:

"Нет, эти землетрясения происходят в тектонических структурах, которые к нашей территории не имеют никакого отношения".

Когда "потрясет" Крымский мост

Что касается того, когда может произойти землетрясение в районе Крымского моста, Кендзера отметил, что это предсказать невозможно.

"Никто в мире не может одновременно предсказать время и силу ближайшего землетрясения", – сказал он.

Защищенность Крымского моста от землетрясений

Эксперт рассказал, что для того, чтобы защитить тот или иной объект, который собираются построить, нужно знать, как в случае землетрясения будут колебаться грунты: под самим объектом и рядом с ним.

"Это можно предсказать, а поскольку можно предсказать, то его можно укрепить, причем не очень дорого, чтобы землетрясение его не разрушило", – отметил Кендзера.

На вопрос, укрепили ли россияне таким образом Крымский мост, он ответил, что существуют сейсмические карты, отражающие магнитуду землетрясений. "Очевидно, что россияне, строя этот мост, учитывали возможность возникновения сильных землетрясений", – сказал ученый.

В то же время он подчеркнул, что предвидеть всё невозможно, тем более что "там много разломов". Так, даже местные слабые землетрясения могут вызывать опасные движения земной коры, которые могут приводить к разжижению грунта под опорными конструкциями моста.

Землетрясения в украинских морях

На вопрос, были ли в этом году землетрясения в Азовском и Черном морях, Кендзера ответил, что в 2025 году в Крымском регионе произошло 91 землетрясение.

Что касается того, что такое большое количество землетрясений так и не разрушило мост, он отметил, что речь может идти о накопительном эффекте.

Угрозой для Крымского моста могут быть землетрясения

Как сообщал УНИАН, ранее Дмитрий Гринь, сейсмолог Института геофизики им. С.И. Субботина НАНУ, отметил, что Крымский мост могут разрушить землетрясения, которые время от времени происходят в этом регионе.

По его словам, Керченский пролив имеет крайне нестабильные грунты и собственную систему разломов. В свою очередь, россияне "специально изменили государственные строительные нормы и снизили баллаж этой территории, чтобы оправдать строительство в сейсмически опасной зоне".

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