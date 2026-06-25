26 июня в Украине уже станет горячее, - синоптик Диденко

Самые высокие температуры ожидаются на западе страны.

Накануне выходных, 26 июня, в ряде областей пройдут дожди, но в целом жара в Украине усилится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Пятница в Украине уже станет жарче", – предупредила она.

По её данным, в западных областях в течение дня ожидается +28...+34 градуса, на юге около 30 градусов, в большинстве областей +24...+29 градусов.

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Что касается осадков, то кратковременные дожди с грозами пройдут завтра в восточных областях, а также местами в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях. Но на большей части Украины все же будет сухая погода.

Погода в Киеве

В столице 26 июня дожди маловероятны.

"Максимальная температура воздуха составит комфортные +26...+27 градусов", – говорит Наталья Диденко.

В Украину надвигается сильная жара – что известно

Африканская жара вскоре накроет Украину – заметное повышение температуры ожидается уже в ближайшие выходные. По словам синоптика Виталия Постриганя, раскаленный воздух движется из Западной Европы, где сейчас фиксируются экстремальные +45°.

По пути воздушные массы частично ослабнут и смешаются с более прохладным воздухом, поэтому в Украине ожидается не такая экстремальная жара. Пик жары придется на 29–30 июня, когда температура достигнет +34…+36°, а ночи станут тропическими, то есть температура в темное время суток не опустится ниже +20°.

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