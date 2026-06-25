Деревня без дорог и машин, которая ежегодно привлекает миллион туристов: где она находится

Деревня находится примерно в 120 км от Амстердама.

В Нидерландах есть уникальная деревня без автомобильных дорог, где почти не слышен городской шум. Там проживает около 2800 человек, а местные жители и туристы передвигаются по каналам на лодках или ходят по деревянным мостикам, пишет Observator.

Деревня Гитхорн расположена на северо-востоке Нидерландов, в провинции Оверейсел. Она находится примерно в 120 километрах от Амстердама, на территории национального парка Веерриббен-Виден.

Главная особенность Гитхорна – его необычная планировка. В его исторической части нет привычных автомобильных дорог. Зато дома, сады, рестораны и другие объекты соединены сетью каналов. Передвигаться пешком там можно по более чем 170 деревянным мостикам, соединяющим небольшие островки, на которых расположены дома.

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Такой ландшафт сформировался несколько веков назад в результате добычи торфа. Во время его транспортировки на лодках постепенно образовались озера и каналы. Сегодня в деревне проживает около 2800 человек, но ежегодно её посещают почти миллион туристов.

Лучший способ увидеть Гитхорн – с воды. Одним из самых популярных развлечений среди туристов является аренда небольшой лодки. Такие лодки плывут по каналам мимо старинных фермерских домов, ухоженных садов и ив, ветви которых отражаются в чистой воде. Большинство лодок здесь электрические, поэтому деревня остается тихой и экологичной.

Также посетителям предлагают прогулки по каналам на экскурсионных лодках. Во время таких поездок можно не только полюбоваться пейзажами, но и узнать больше об истории местности. Любители активного отдыха могут арендовать каяк, каноэ или доску для сапсерфинга.

Какие интересные места есть поблизости

Любители наблюдения за птицами могут увидеть здесь редкие виды, а поклонники природы – насладиться километрами тихих пешеходных и велосипедных маршрутов. Окружающие ландшафты привлекают тех, кто хочет увидеть более спокойную сторону Нидерландов, вдали от больших городов и туристической суеты.

Большинство иностранных туристов начинают путешествие из Амстердама. Добраться оттуда до Гитхорна довольно просто: сначала нужно сесть на поезд до города Стенвейк, где находится ближайшая железнодорожная станция, а затем пересесть на автобус, следующий в деревню. В целом дорога занимает около двух с половиной часов. На автомобиле путь из Амстердама занимает примерно полтора часа.

В центре исторической части Гитхорна движение автомобилей строго запрещено. Поэтому посетителям приходится оставлять машины на парковках на окраинах деревни, а дальше передвигаться пешком или на лодке.

Также многие туристические компании организуют однодневные поездки в Гитхорн из Амстердама. Обычно такие туры включают трансфер и прогулку по каналам на лодке.

Еще больше интересного о Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах археологи обнаружили огромные римские бани. Кроме того, в ходе исследований были обнаружены улицы, жилые кварталы, роскошные дома, башня, а также ряд предметов быта.

Также туристам дали 20 полезных советов перед поездкой в Амстердам. Отмечалось, что в нидерландской столице действует ряд правил, о которых туристам стоит знать заранее.

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