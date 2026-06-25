Милая на первый взгляд привычка котов на самом деле является демонстрацией превосходства.

Если у вас дома двое и больше котов, то вы наверняка видели, как питомцы лежат в обнимку и вылизывают друга друга. Такое поведение может показаться нам очень милым, но животных нельзя судить по человеческим меркам. На самом деле таким действием кошки не демонстрируют дружбу, а показывают свое превосходство.

Ранее мы объясняли ещё одну забавную привычку четырехлапых - почему кот просит открыть дверь, но не заходит.

Почему коты вылизывают друг друга

Издание о кошках cats.com рассказало об этой особенности поведения животных. По словам экспертов, у котов существует социальный груминг - взаимное вылизывание, когда животные ухаживают за шерстью соплеменников. Таким образом питомцы, которые принадлежат к одной "стае", демонстрируют сплоченность. Они показывают, что признают друг друга частью одной колонии. Этому поведению звери учатся ещё с детства, когда мама вылизывает котят.

Видео дня

Зачастую груминг затрагивает места, которые животным сложно достать самостоятельно. Вот почему кошки лижут друг другу под хвостом, на шее и за ушами. Кроме того, эти места являются уязвимыми. Разрешая прикасаться к ним, кот проявляет доверие.

Однако причина, зачем кот вылизывает другого кота, кроется не в обычном дружелюбии. На самом деле это демонстрация превосходства. В кошачьей группе обычно есть доминант - лидер стаи. Именно он занимает лучшие места для сна, первым ест из миски и отличается уверенной походкой.

Исследования показывают, что груминг у кошек часто является односторонним: питомец с более высоким рангом лижет тех, кто ниже по иерархии. Это мягкая демонстрация силы. На кошачьем языке это означает: "Я выше по статусу, но вылижу тебя, чтобы проявить заботу".

Таким образом, главная причина, почему две кошки вылизывают друг друга - это безопасный способ продемонстрировать свою лидерскую позицию, и при этом сохранить хорошие отношения в стае. Таким образом коты сближаются и укрепляют связь. Это уменьшает риск возникновения конфликтов.

Часто положение в иерархии определяется возрастом животного. Вот почему старший кот вылизывает младшего - он считает себя главным в стае. Иногда решающим становится размер: более крупные кошки доминируют над меньшими.

Иногда ритуал груминга уже через несколько минут переходит в бойню. Людям может быть непонятно, почему коты вылизывают друг друга, а потом дерутся. Нередко это попытка отстоять свои границы со стороны менее доминантного животного. Также драку можно объяснить гиперстимуляцией. Кошки любят ласку, но только в ограниченном количестве. Когда вылизывание длится слишком долго, то может начать раздражать.

Если одна кошка постоянно пытается вылизать другую, а вторая отбивается и избегает контакта, возможно, хозяину стоит вмешаться. В такой ситуации питомцам могут понадобиться разные места для сна, чтобы отдохнуть друг от друга. Также стоит разделить для них лотки и миски. Иногда может помочь кастрация - не стерилизованные коты чаще дерутся за лидерство.

Вас также могут заинтересовать новости: