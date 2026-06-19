Эксперты-садоводы рассказали, что нельзя сажать рядом с помидорами на грядке - проку от таких "соседей" не будет.

Урожай помидоров зависит не только от солнца, полива и правильного сорта, но и от того, с кем они растут по соседству.

Одни культуры помогают томатам расти, другие, наоборот, отбирают питательные вещества, затеняют или "делятся" болезнями.

Разбираемся, можно ли сажать капусту рядом с помидорами, картошку, кукурузу и другие овощи или травы.

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Ранее мы рассказывали, как выбрать лучшее средство от фитофторы на помидорах - эксперт посоветовал, чем обработать томаты.

Что нельзя сажать рядом с помидорами в открытом грунте

Помидоры - одна из самых капризных культур на грядке. Рядом с некоторыми растениями они чахнут, теряют урожайность или вовсе становятся легкой мишенью для болезней. Рассказываем, какие соседи на огороде томатам категорически не подходят.

Фенхель

Есть огородные культуры, которые выделяют в почву токсины - они замедляют рост других растений и таким образом устраняют своих конкурентов, пишет изадние Martha Stewart.

Одно из таких растений - фенхель: и он способен напрямую тормозить рост помидоров. Поэтому соавтор приложения From Seed to Spoon Кэрри Спунмор не советует сажать фенхель рядом с помидорами.

Капуста

Если говорить о том, можно ли сажать капусту рядом с помидорами, то это идея, скажем, так себе. Капуста (и другие растения семейства крестоцветных) будет соревноваться с томатами за питание и не даст им нормально расти.

Капуста рядом с помидорами - не лучший вариант еще и потому, что она имеет широкую крону, которая может затенять и вытеснять томаты.

Стручковые бобы

Не сажайте возле помидоров стручковые бобы - они растут чересчур быстро и в итоге тоже будут затенять томаты.

"Хотя в некоторых руководствах и рекомендуется сажать рядом бобы и помидоры, но у них существует риск конкуренции за солнечный свет, воду и питательные вещества", - объясняет Спунмор.

Укроп

Можно ли сажать укроп рядом с помидорами? Почему бы и нет - скажут огородники, он всю жизнь так растет.

Травы часто считаются идеальными растениями-компаньонами для томатов - но только не укроп рядом с помидорами. Он может вредить томатам, забирая питательные вещества из почвы и замедляя рост их корней.

Кукуруза

Кукуруза также входит в число овощей, которые будут не очень хорошими соседями для помидоров. Достигая зрелости и набирая высоту, она затеняет томаты и тормозит их рост.

Бамия (окра)

Это высокий южный овощ с красивыми бледно-желтыми цветками, похожими на гибискус. Но сажать бамию рядом с помидорами не рекомендуется - листья этой культуры оставят томаты без солнечного света, а им его нужно не менее, чем 6 часов.

Картофель

Эксперт по садоводству и автор двух книг о выращивании овощей Келли Смит Тримбл не советует сажать картошку возле томатов (или томаты возле картошки).

Дело в том, что и картофель, и помидоры относятся к семейству пасленовых, а значит, их будут атаковать одни и те же болезни и вредители.

Брокколи

Для некоторых огородных культур, в том числе и брокколи, почва играет большую роль - они очень требовательны в питании. Поэтому брокколи не стоит сажать рядом с помидорами - им не будет хватать "пищи", чтобы вырасти и дать полноценный урожай.

Цветная капуста

Эта культура привлекает таких вредителей, как капустная гусеница и тля, которые также любят поедать томаты. Капуста, как и брокколи, тоже любит хорошо "питаться", поэтому она лишит томатов необходимого им рациона.

Баклажан

Можно ли баклажаны сажать рядом с помидорами? Здесь, как случае и с картошкой, получится конкуренция за питательные вещества.

К тому же баклажаны могут распространять фитофтороз - грибковое заболевание, которое переносится насекомыми, ветром, водой и животными и особенно часто поражает картофель и помидоры. Понять, что томаты заразились фитофторозом, можно по побуревшим, гниющим плодам и увядшим листьям на растении.

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