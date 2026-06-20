Без своевременных мер крестоцветная блошка может заметно снизить будущий урожай капусты.

Крестоцветная блошка считается одним из самых опасных вредителей капустных культур. Эти мелкие черные или полосатые жуки особенно активны в жаркую и сухую погоду, быстро повреждая молодые посадки и превращая их листья и плоды в своего рода "решето". Разберемся, как защитить капусту от блошки и какие народные средства могут в этом помочь.

Крестоцветная блошка - как избавиться от вредителя

Прежде чем искать, чем обработать капусту от блошки, многие огородники временно укрывают грядки легким агроволокном или специальной защитной сеткой. Такой барьер не дает насекомым добраться до молодых растений, что особенно полезно в первые недели после посадки, когда вредитель еще не дал о себе знать.

Но если материала для укрытия нет, популярным методом, как избавиться от крестоцветной блошки, является опудривание растений древесной золой: ее обычно рассыпают по влажным листьям ранним утром или сразу после полива. Причем помимо отпугивания вредителей, зола одновременно работает и как мягкая подкормка.

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Для усиления эффекта многие садоводы смешивают ее с табачной пылью в равных пропорциях и обрабатывают не только листья, но и почву вокруг растений.

Еще одно распространенное средство от крестоцветной блошки на капусте - это горчичный порошок. Его используют либо также для опудривания посадок, либо для приготовления слабых растворов для опрыскивания. Резкий запах горчицы дезориентирует вредителей и снижает их активность на грядках.

Крестоцветная блошка - борьба народными средствами

Некоторые огородники также применяют нашатырный спирт от крестоцветной блошки, а также растворы столового уксуса или березового дегтя. Эти средства имеют резкий запах и помогают отпугивать вредителей, особенно в период их массового появления.

Раствор нашатырного спирта готовится из расчета 10–20 мл на 10 л воды, уксус – 1–2 ст. ложки на тот же объем. А вот березовый деготь сначала разводят в теплой воде с добавлением мыла, и лишь затем доводят до 10 л. Растворами опрыскивают листья с обеих сторон и при необходимости проливают почву вокруг посадок.

При этом какое бы средство от крестоцветной блошки вы не выбрали, обработку нужно регулярно повторять - особенно после дождей и обильных поливов, так как их действие быстро ослабевает.

Также важно помнить, что крестоцветная блошка предпочитает сухую почву и жаркую погоду. Поэтому регулярный полив, поддержание оптимальной влажности и своевременное удаление сорняков делают грядки менее привлекательными для вредителя.

В итоге, наиболее эффективный метод в том, как избавиться от крестоцветной блошки на капусте, включает всего понемногу: начиная с укрытия молодых растений, опудривания золой или табачной пылью, и заканчивая грамотным уходом за посадками. Такой подход помогает надежно защитить капусту и сохранить здоровый урожай до самой осени.

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