Финалистка 'Зважених та щасливих' рассказала о серьезной операции после шоу

Магда Димид также призналась, что теперь ей приходится соблюдать специальную диету.

Финалистка 10-го сезона проекта "Взвешенные и счастливые" Магдалина Димид рассказала о проблемах со здоровьем после завершения шоу.

Не секрет, что девушка сбросила 65 килограммов и поразила всех своим новым обликом в финале. Однако стремительное похудение сказалось на ее самочувствии – через несколько дней после съемок она попала в больницу. Врачи настояли на срочной операции на желчном пузыре.

"Удалили один внутренний орган. Произошёл приступ, меня увезла скорая. Я пробыла в больнице две недели, и снова – масса ограничений в питании. Нельзя употреблять алкоголь, нельзя есть жирное, жареное, сладкое. И я думаю: "Боже, за что мне такое наказание? Почему это случилось со мной?" А потом подумала: "Окей, супер, это еще один предохранитель. Я просто буду всю жизнь худой. Удалили желчный пузырь, потому что за шесть месяцев образовались камни", – отметила Магда в проекте "КЕЙС".

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Теперь Магде придется всю жизнь соблюдать специальную диету. Однако, по ее словам, она воспринимает это не как наказание, а как возможность поддерживать форму.

"Бог решил, что я не смогу удержать этот вес, вернусь к сладкому, алкоголю и фаст-фуду. Я воспринимаю это не как наказание. Наоборот – он понимал, что я не выдержу, какой бы сильной ни казалась... Теперь, когда я употребляю что-то из этого, мне просто становится физически плохо", – подытожила участница шоу "Взвешенные и счастливые".

Напомним, ранее стало известно, что участник шоу "Взвешенные и счастливые" был мобилизован в ВСУ.

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