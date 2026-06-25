Удары по НПЗ наносят ущерб экономике РФ: эксперт рассказал, стало ли это проблемой для Кремля

Ситуация с топливом в России является важным "козырем" Украины за столом возможных будущих переговоров, считает эксперт.

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не оставят Россию без топлива, однако создадут серьезные проблемы для экономики страны. Об этом в интервью УНИАН рассказал основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

По его словам, ближайшие три месяца для российского топливного рынка будут тяжелыми. Эксперт напомнил, что в России работает 36 нефтеперерабатывающих заводов. Украинские удары дронами способны нанести им повреждения, но не уничтожить полностью, поэтому коллапса на рынке не будет.

"Нельзя говорить, что в России теперь никогда не будет топлива. Нет, оно будет, но наступит определенный период значительных неудобств. И на экономику это существенно повлияет, потому что переработка – это акциз, НДС, дополнительная стоимость самого производства. Сейчас возникнут сложности с логистикой, появятся дополнительные транспортные расходы, цены вырастут", – сказал Леушкин.

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Эксперт отметил, что наибольшие трудности могут возникнуть в отдельных регионах, где логистические маршруты более уязвимы. В частности, проблемы с поставками возможны во временно оккупированном Крыму. В то же время в приграничных регионах России, таких как Ростовская или Брянская области, топливо будут продолжать завозить из других направлений.

"Будут закупать в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, еще будут завозить из Китая. Они знают, где купить. Это не такой сложный вопрос. Например, Индонезия отгружает, Бразилия отгружает тот же бензин и дизель. Будут туда возить нефть, после чего перерабатывать их бензин и дизель – и везти в Россию", – отметил он.

Леушкин также подчеркнул, что ситуация с топливом и российскими НПЗ – существенный "козырь" Украины за столом возможных будущих переговоров.

"Именно с этим я связываю изменение риторики Кремля, когда Лавров (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, – УНИАН) заявляет, что нужно начинать разговаривать с Европой. Даже с Украиной он готов начать разговор с той точки, на которой они остановились. Именно украинские удары по российским НПЗ повлияли на это. Поэтому это приближает переговоры. А какими они будут – это уже другой вопрос", – добавил эксперт.

Топливный кризис в России – последние новости

Агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщало, что удары украинских беспилотников вывели Московский нефтеперерабатывающий завод из строя как минимум на шесть месяцев. Завод, расположенный на южной окраине российской столицы, является крупнейшим поставщиком топлива для Московского региона.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники, которые с начала года не менее 40 раз наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, создали риск дефицита бензина в Москве. На автозаправочных станциях Московской области начали формироваться очереди, в столице ввели ограничения на продажу бензина на некоторых АЗС.

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