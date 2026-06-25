МАУП – №1 среди украинских вузов в международном рейтинге университетов Times Higher Education Impact Rankings 2026!

24 июня были обнародованы результаты престижного рейтинга университетов Times Higher Education Impact Rankings 2026 (THE). Это событие является очень знаковым, ведь согласно результатам этого года МАУП занял первое место среди всех высших учебных заведений Украины!

Это первый случай, когда именно частное высшее учебное заведение возглавило общий международный рейтинг украинских университетов, обойдя крупнейшие государственные вузы.

Impact Rankings – это рейтинг одного из самых авторитетных международных образовательных агентств THE, которое уже более 20 лет оценивает университеты со всего мира. Именно поэтому результатам этого рейтинга доверяют больше всего.

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THE Impact Rankings определяет, насколько эффективно вузы способствуют достижению Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР ООН). При оценке учитываются результаты университетов в сфере образования, научных исследований, управления, взаимодействия с обществом и реализации практик устойчивого развития.

В этом году в рейтинг вошли 1646 университетов из 116 стран мира, а Украину представили 55 вузов. На этом фоне результат МАУП свидетельствует о том, что Академия уверенно движется по пути устойчивого развития, внедряет современные образовательные практики и вносит весомый вклад в формирование будущего украинского высшего образования.