День отца в Украине отмечается в третье воскресенье июня.

День отца - особый праздник, когда можно остановиться и сказать самое главное: "Папа, спасибо тебе за все". Эти простые слова часто теряются в повседневной суете, но этот день дает возможность выразить то, что ты чувствуешь в сердце.

Если вы ищете на День отца поздравления - тёплые, искренние и трогательные - мы собрали их для вас в этой подборке.

Пусть каждое слово найдет путь к сердцу вашего папы.

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Поздравления с Днем отца

Каждый год Украина отмечает День отца в третье воскресенье июня - в 2026 году он приходится на 21 число. Для кого-то это повод обнять папу и поблагодарить его лично, а для семей защитников - отправить ему теплые слова. Ведь любовь и благодарность преодолевают любое расстояние.

Папа, спасибо тебе за всё, что ты сделал и продолжаешь делать для нашей семьи. За руки, которые умеют и обнять, и помочь, и научить чему-то новому. За терпение, с которым ты отвечал на тысячи моих вопросов, и за мудрость, которой ты делишься до сих пор. Ты - моя опора и пример того, каким нужно быть человеком. С Днём отца!

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Папа, ты - единственный человек, который умеет одновременно ругать меня и при этом гордиться мной больше всех на свете. Спасибо за все советы, которые я сначала игнорировал, а потом понимал, что ты был прав. С Днём отца!

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Папа, я знаю, сколько сил ты вложил, чтобы в нашей семье было всё необходимое. Иногда это означало усталость после долгого дня, иногда – отказ от чего-то для себя ради нас. Я это вижу и помню. Спасибо тебе за каждую жертву и за то, что ты всегда был рядом, когда это было важнее всего. С Днём отца, ты - самый лучший!

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Папа, ты своим примером научил меня быть сильной, доброй и честной. Спасибо за каждый день, который ты подарил нашей семье. С Днём отца! Желаю тебе счастья и крепкого здоровья.

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Папа, ты сейчас далеко от нас, но в каждой нашей мысли. Мы ждем тебя, гордимся тобой и каждый день благодарим за то, что ты защищаешь нашу семью и нашу страну. Береги себя, возвращайся живым и невредимым. С Днём отца, папа!

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Папа, ты не просто отец - ты настоящий друг, с которым можно поговорить о чём угодно и получить честный совет. Спасибо, что всегда находишь минутку, чтобы выслушать, поддержать, а порой просто быть рядом в тишине. С Днём отца!

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Папа, оглядываясь назад, я понимаю, сколько всего ты вложил в меня. Сейчас, став взрослым, я вижу это по-другому и благодарен за каждый урок, каждый разговор, каждую поддержку в трудную минуту. Ты дал мне фундамент, на котором я строю свою жизнь. Спасибо и с Днём отца!

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Папа, расстояние не мешает нам чувствовать твою заботу и любовь даже сейчас. Ты показал, что настоящая сила - это не только мужество на поле боя, но и то тепло, которое ты даришь нам каждым звонком или сообщением. Мы гордимся тобой больше, чем можем выразить словами. С Днём отца! Ждём тебя дома.

С Днем отца - картинки

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