Рассказываем, чем удобрить кабачки в июне и во время цветения для хорошего урожая.

В июне кабачки интенсивно наращивают листву, укрепляют корневую систему и начинают подготовку к цветению, так что недостаток питания в это время существенно снижает шансы на обильный урожай. Следовательно, правильно подобранное удобрение для кабачков не только поможет кустам быстрее расти, но и обеспечит их более длительное плодоношение.

Чем подкормить кабачки в июне - лучшие удобрения

В первой половине месяца растениям особенно необходим азот, чтобы быстро развить зеленую массу, укрепить куст и улучшить образование завязей. А из того, чем можно подкормить кабачки с содержанием азота, едва ли не самое популярное средство - это куриный помет.

Впрочем, в свежем виде применять его нельзя из-за риска ожога корней высокой концентрацией питательных веществ, поэтому перед использованием помет нужно настоять в воде и развести до безопасной концентрации – примерно 1 к 10 или 15.

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Если же органики под рукой не нашлось и вы не знаете, чем подкормить кабачки - чтобы было больше завязи, можно использовать комплексные минеральные удобрения или гумат калия. Такие средства, помимо прочего, стимулируют рост побегов и помогают растениям легче переносить перепады погоды, что особенно важно на бедных почвах.

Минеральные удобрения нужно разводить из расчета 20–30 г на 10 л воды, а гумат калия – 10–15 мл на тот же объем. Поливайте растения под корень по заранее увлажненной почве (стараясь не попадать раствором на листья), и повторяйте в среднем раз в 10–14 дней.

Чем подкормить кабачки во время цветения - другие варианты

По мере приближения цветения потребности кабачков меняются: растения нуждаются не только в основных макроэлементах, но и в ряде микроэлементов, вроде бора. Он давно известен своей пользой для формирования бутонов и завязей, поэтому борная кислота для кабачков считается отличным вариантом внекорневой подкормки.

Однако в том, как подкормить кабачки борной кислотой, нужно быть осторожным и не превышать рекомендуемые дозы: обычно достаточно 1–2 г кислоты на 10 л воды.

Также порой можно услышать и о других народных методах, вроде того, как подкормить кабачки йодом. Но хотя йод действительно помогает в профилактике некоторых заболеваний, он не заменяет основные удобрения и может использоваться лишь как вспомогательное средство.

Используют его очень слабо – обычно 1–2 капли на 10 л воды для опрыскивания или полива под корень.

В принципе, при любой подкормке важно соблюдать меру: избыток удобрений часто приводит к развитию листвы в ущерб плодоношению или даже к ожогам корней. Так что большинство растворов вносят только на предварительно увлажненную почву и с точным соблюдением рекомендуемых дозировок.

Выбрав, чем подкормить кабачки, вы сможете добиться скорого начала плодоношения, более длительного формирования завязей и стабильного урожая вплоть до конца сезона.

Ранее мы писали, какие кабачки лучше сажать в открытый грунт.

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