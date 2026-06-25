Фицо сделал важное заявление о завершении войны в Украине

Так, по его словам, европейские партнеры должны поддерживать мирные инициативы.

Полномасштабная война в Украине не может завершиться военным путем, мир может быть достигнут только за столом переговоров. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время конференции по восстановлению Украины в Гданьске, сообщает "РБК-Украина".

В частности, по его словам, европейские партнеры должны поддерживать мирные инициативы.

"Эта разрушительная война не имеет военного решения и может прекратиться только за столом переговоров", – сказал Фицо.

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Он отметил, что из-за войны в Украине возникают огромные человеческие страдания и разрушения, а также ее последствия ощущаются далеко за пределами страны.

Словацкий премьер отметил, что для его страны нет лучшей альтернативы, чем полное соблюдение международного права, основанного на ключевых положениях Устава ООН.

"Поэтому наше правительство всегда призывает к более активным дипломатическим усилиям", – подчеркнул словацкий премьер.

Позиция Фицо по поводу войны и РФ

Как сообщал УНИАН, ранее Фицо заявлял, что Словакия не будет предоставлять оружие своим восточным соседям, равно как и финансовую помощь.

Также премьер Словакии выступает за создание прямого канала связи между Россией и Украиной.

Он подчеркнул, что если после окончания войны у Украины не будет перспектив, "мы можем стать свидетелями огромного расцвета организованной преступности".

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