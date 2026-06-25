Цена на медь растет на фоне снижения доллара и роста рынка ИИ

Отмечается, что другие металлы также прибавили в цене.

Цены на медь выросли после того, как 24 июня достигли минимума за семь недель. Ослабление доллара и рост акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом, поддержали металл.

Издание Bloomberg пишет, что рост произошел на следующий день после падения на 2,1% на Лондонской бирже металлов, когда перспектива повышения процентных ставок подорвала аппетит к риску.

Ранее на этой неделе промышленные металлы сильно пострадали, когда укрепление доллара оказало давление на сырьевые товары. Это произошло после того, как руководители Федеральной резервной системы США дали понять, что все больше поддерживают повышение стоимости заимствований, что стало препятствием для всех рисковых активов.

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По состоянию на 6:35 утра по киевскому времени цена на медь на LME выросла на 0,4% - до 13 135 долларов за тонну. Таким образом, 1 грамм металла стоил 13,14 доллара.

Что касается других металлов, то алюминий подорожал на 0,2% - до 3 128 долларов после падения до самого низкого уровня закрытия с 24 февраля, потеряв всю прибыль, полученную во время "иранской войны". При этом цена на никель выросла на 0,6% - до 16 925 долларов за тонну.

Цены на металлы - последние новости

16 июня цены на алюминий упали до минимального уровня с марта. Слабые экономические данные из Китая негативно повлияли на рынок металлов, а инвесторов интересовало мирное соглашение между Ираном и США.

25 июня цены на золото продолжили падение, после того как днем ранее опустились до самого низкого уровня более чем за семь месяцев.

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