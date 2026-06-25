России становится всё сложнее набирать новых контрактников для войны против Украины, – СМИ

Согласно данным, в апреле Москва отправила на фронт 1708 контрактников, а в мае – 1378 человек.

Россиян, согласных подписать контракт с Минобороны и отправиться на "СВО", становится все меньше, сообщает "Верстка", ссылаясь на полученные данные.

Издание сообщило, что весной 2026 года поток новых рекрутов сократился на треть по сравнению с тем же периодом 2025 года.

В частности, в апреле Москва отправила на фронт 1708 контрактников, а в мае – 1378 человек. Отмечается, что это на тысячу человек меньше, чем в прошлом году, и соответствует показателям 2024 года, когда в столице РФ ещё не ввели миллионные выплаты за заключение контракта с Минобороны РФ.

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В июне, по данным источника издания в мэрии Москвы, тенденция к снижению сохраняется.

"Людей приходит мало, а мотивированных – еще меньше. Но мы не унываем, потому что, насколько я понимаю, у нас еще не самые плохие дела по сравнению с остальной частью страны. Поэтому работаем", – поделился источник с изданием.

При этом издание отметило, что в начале этого года поток рекрутов, напротив, рос на фоне мирных переговоров с участием США и ожидания перемирия.

Многие претенденты рассказывали, что хотят "успеть на последний поезд", то есть получить несколько миллионов рублей до прекращения боевых действий. Однако уже в конце февраля стало ясно, что скорого окончания боевых действий ожидать не стоит.

Издание отметило, что в подразделении БПЛА "Рубикон" также наблюдается сложная ситуация. Объясняется, что сначала фиксировался очень большой поток, но из-за высоких требований отсеяли почти всех. Собеседники издания рассказали, что те, кто заключил контракты с "Рубиконом", составляют треть от всего потока. Они также признали ухудшение качества новобранцев.

В статье подчеркивается, что ситуация в Москве отражает общую картину по всей РФ. Приводятся слова военного оккупационной армии, который жалуется, что новые контрактники в основном "неспособны воевать".

По словам одного из мобилизованных, это "бомжи в прямом смысле слова" и "криминальные", которых ничему нельзя научить, поэтому, как он выразился, они "одноразовые".

Также он рассказал, что "новые контрактники дольше месяца не продерживаются, если попадают не по блату", и упомянул о большом количестве дезертиров.

Издание отметило, что среди вариантов решения проблемы с нехваткой желающих подписать контракт с Минобороны РФ обсуждаются различные меры, в частности новая волна мобилизации.

Реформа мобилизации в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Гнатова, несмотря на трудности с мобилизацией, Украина "уверенно движется" к паритету с Россией по численности армии. Гнатов сообщил, что в настоящее время российская группировка насчитывает 700 тысяч человек. Он отметил, что мобилизация остается единственным действенным инструментом пополнения армии. Также Гнатов посетовал на сильное влияние российской дезинформации со стороны противника.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник рассказал, что на первом этапе реформы мобилизации изменения коснутся военнообязанных, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета. Баник отметил, что таких лиц насчитывается около 2 миллионов. Кроме того, он рассказал, что реформа должна дать четкое понимание сроков службы. Тем людям, которых будут мобилизовывать в ближайшее время, будут объяснять, каковы их перспективы в длительной войне.

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