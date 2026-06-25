Пятеро украинцев попали в список оскаровских академиков: что о них известно

Их выбирали по рекомендациям профессиональных гильдий.

Американская киноакадемия объявила новый список кинематографистов, которых пригласили присоединиться к организации. В частности, среди них 529 человек, чей вклад в развитие кинематографа был значительным. Интересно, что пятеро из них – украинцы. Это кинопродюсеры: Наталья Либет, Ольга Бергман, Олег Кохан, Игорь Савиченко и Владимир Яценко.

Продюсеры Ольга Бергман и Наталья Либет являются соучредителями компании 2Brave Productions. Они известны по фильмам "Стоп-Земля" и "Лента времени".

Олег Кохан – основатель кинокомпании SOTA Cinema Group. Он работал с режиссерами Кирой Муратовой, Кшиштофом Занусси и другими. А ещё он был продюсером фильмов-участников и призеров МКФ в Каннах, Берлине, Венеции, Санденсе, Риме и Торонто, таких как "Театральный роман Богдана Ступки", "Пусть мы будем предвзяты к друзьям" и многих других картин.

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Игорь Савиченко продюсировал фильмы "Когда падают деревья", "День независимости", "Братья. Последняя исповедь" и "Повадир". А Владимир Яценко известен фильмами "Ты – космос" и "Мои мысли тихие", которые получили немало наград.

Кстати, приглашения, помимо украинских творцов, получили звезда "Эйфории" Джейкоб Элорди, главная героиня сериала "Венздей" Дженна Ортега, а также актеры Стивен Фрай, Джош О'Коннор и Джон Бернтал.

К слову, членство в Американской киноакадемии дает право участвовать в голосовании за лауреатов престижной премии "Оскар". Новых участников выбирают по рекомендациям профессиональных гильдий академии, а затем утверждают советом директоров.

Напомним, ранее стало известно, что культовый Ридли Скотт наконец получит свой первый "Оскар".

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