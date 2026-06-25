ВСУ получили партию легкомоторных самолетов из Европы: зачем они нужны

ALTO NG оснащены передовыми системами, которые позволяют будущим летчикам эффективно отрабатывать базовые навыки.

Украина получила от Чехии десять самолетов ALTO NG – их поставка была осуществлена при поддержке Авиационной коалиции, чешского правительства и благотворительного фонда Dárek pro Putina. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Пять самолетов были предоставлены при непосредственной поддержке правительства Чехии, а еще пять – в качестве вклада чешских граждан через фонд Dárek pro Putina ("Подарок для Путина").

"Появление этих легкомоторных самолетов позволит развернуть полноценную учебную базу внутри страны, кардинально снизить стоимость летного часа по сравнению с боевой авиацией и ускорить переход украинских летчиков на сложную западную технику по стандартам НАТО", – отметили в оборонном ведомстве.

Видео дня

ALTO NG оснащены современными системами, которые позволяют будущим летчикам эффективно осваивать базовые и ключевые военные навыки.

Это касается, в частности, базового и углубленного пилотирования, взлета и захода на посадку по стандартам НАТО, а также комплекса процедур, необходимых для перехода на современные западные боевые самолеты.

Как отмечают в Минобороны, обучение летчиков внутри страны существенно снижает зависимость от иностранных программ, позволяет оптимизировать использование государственных ресурсов и обеспечивает большую автономность в подготовке новых кадров для Воздушных Сил ВСУ.

ALTO NG – справка УНИАН

ALTO NG производится чешской компанией Direct Fly. Он оснащен двигателем Rotax 912 ULS мощностью 100 л.с.

Максимальная взлетная масса ALTO NG составляет 600 кг. Крейсерская скорость самолета достигает 180 км/ч, а максимальная скорость – 260 км/ч. Машина имеет комфортную двухместную кабину и может использоваться для базовой подготовки летчиков.

Волонтеры отмечали, что ALTO NG был выбран украинской стороной, поскольку она считает его "идеальной машиной для базовой подготовки своих военных пилотов".

Чешская помощь Украине – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины, которая обеспечила значительную часть поставок снарядов на фронт, столкнулась с трудностями в финансировании.

Несмотря на наличие достаточного количества боеприпасов на мировом рынке, дальнейшие закупки сдерживаются дефицитом финансирования и снижением заинтересованности со стороны стран-доноров.

Напомним, чешская инициатива по закупке артиллерийских снарядов для Украины была запущена в 2024 году правительством Петра Фиалы. В рамках этой программы союзникам удалось обеспечить поставку 3,5 миллиона крупнокалиберных снарядов для ВСУ в течение восемнадцати месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: