Может лететь дальше, чем Tomahawk: что известно о крылатой ракете AGM-158 XR

По оценкам аналитиков, максимальная дальность AGM-158 XR может составлять от 1600 до 1800 км.

До конца года американская компания Lockheed Martin планирует провести первые летные испытания новой версии крылатой ракеты семейства AGM-158 JASSM с увеличенной дальностью AGM-158 XR (Extreme Range). Как пишет Defence Express, она может иметь большую дальность, чем Tomahawk.

В Lockheed Martin заявляют, что работают над созданием более модульной системы, которая позволит быстро перенастраивать эту крылатую ракету на различную дальность и полезную нагрузку.

"Со своей стороны добавим, что максимальная дальность AGM-158 XR пока официально не объявлена. Однако, по оценкам, она может составлять от 1600 до 1800 км. Для сравнения: версия AGM-158B JASSM-ER имеет максимальную дальность 980 км", – отмечают аналитики.

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Таким образом, как пишет издание, AGM-158 в версии "экстремальной дальности" обладает максимальной дальностью поражения такой же или даже большей, чем у крылатой ракеты BGM-109 Tomahawk, которая в современных модификациях может поражать цели на расстоянии до 1600 км.

Но, в отличие от BGM-109 Tomahawk, как отмечают в Defence Express, AGM-158 XR – это ракета воздушного базирования, которая может запускаться с истребителей F-35, F/A-18E, F-15E, а также со всех бомбардировщиков США – B-1, B-2, B-52, а в будущем и B-21.

"Хотя существуют и альтернативные методы запуска с морских и наземных платформ из универсальных пусковых ячеек Mk 41, а также с транспортного самолета путем сброса на поддонах благодаря системе Rapid Dragon", – добавляют аналитики.

Отмечается, что для непосредственного поражения цели AGM-158 XR оснащена проникающей боевой частью массой 450 кг. Но благодаря, вероятно, модульной конструкции, которую могла получить AGM-158 XR, аналитики предполагают, что её можно оснащать и другими вариантами полезной нагрузки.

Остальные характеристики также остаются неизвестными. Несмотря на то что AGM-158 XR была представлена еще два года назад, в компании не раскрывают ее возможности. В то же время, по оценкам специалистов, скорость и системы наведения, вероятно, останутся аналогичными предыдущим версиям.

"А именно: максимальная скорость – около 1000 км/ч, а для наведения оснащена инерционной системой, GPS, системой TERCOM для обхода рельефа местности и инфракрасной головкой самонаведения на терминальной стадии полёта", – говорится в материале.

Подробнее о разработке ракеты

Ранее были раскрыты детали новой американской ракеты AGM-158 JASSM. Аналитики отмечали, что новая разработка позиционируется как AGM-158 XR, а не JASSM-XR. Это связывали с продвижением всего семейства AGM-158, которое включает не только JASSM и JASSM-ER для поражения наземных целей, но и противокорабельную ракету LRASM с индексом AGM-158C.

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