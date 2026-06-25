Несмотря на смягчение мер со стороны правительства, некоторые женщины не могут свободно пересекать границу.

В мае 2026 года Кабмин отменил запрет на выезд женщин за границу для представительниц некоторых профессий. Но это не означает, что все украинки могут беспрепятственно выезжать из Украины. Для некоторых гражданок такие ограничения по-прежнему действуют.

Мы разобрались, кому из женщин нельзя выезжать за границу с учетом последнего постановления Кабмина. В этот перечень входят 4 категории украинок.

Кого не будут выпускать за границу в 2026 году

Правила пересечения украинской государственной границы регулирует Постановление КМУ № 57. Согласно документу, пункт 2.14 ранее запрещал свободно покидать Украину сотрудницам органов государственной власти, местного самоуправления, судов, госпредприятий и т. д. Для выезда им необходимо было получать специальное разрешение. В мае этот пункт был изменен Постановлением № 623, и теперь выезд за границу женщин-госслужащих в 2026 году полностью разрешен.

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Однако изменения не касаются других пунктов Постановления № 57. Поэтому на самом деле не все украинки могут выезжать за границу. В перечень тех, кому из женщин разрешили выезд за границу, не входят военнослужащие. Правила их пропуска регулируются пунктом 2.15, который не претерпел изменений. Поэтому на украинских женщин-военнослужащих распространяются такие же ограничения, что и на мужчин в ВСУ. Они могут покинуть Украину исключительно для служебной командировки, на лечение или в отпуск, но только с разрешения командования воинской части.

В Украине запрещен не только выезд за границу женщин-военнослужащих. Пограничники проверяют всех граждан по базе данных правоохранительных органов. Украинку могут не выпустить, если на нее наложен судебный запрет на пересечение границы. Это возможно, если лицо, например, находится в розыске или подозревается в совершении уголовного преступления.



Также в пересечении границы откажут, если в отношении женщины имеются исполнительные производства. Запрет на выезд может быть наложен за большую задолженность по алиментам, коммунальным платежам или неисполнение других решений суда. В этом вопросе пограничники не делают различия между мужчинами и женщинами – из Украины не выпустят независимо от пола.

Четвертая категория женщин, у которых могут возникнуть проблемы с пересечением границы, – те, у кого истек срок действия загранпаспорта. Без действующего документа гражданку не могут пропустить. В таком случае нужно заменить паспорт на новый в Государственной миграционной службе или ЦНАПе. Рекомендуется делать замену заранее, так как в выезде могут отказать даже если до истечения срока осталось несколько месяцев.

В то же время важно отметить, что женщины-медики (независимо от того, работают ли они по профессии или нет) не имеют никаких ограничений на выезд. Хотя они обязаны становиться на воинский учет, но могут свободно пересекать границу.

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