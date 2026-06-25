На Карибах продают райский остров: сколько он стоит

Остров входит в состав государства Белиз, известного своим либеральным налоговым законодательством и английским государственным языком.

В Карибском море выставлен на продажу частный остров Treasure Caye в Белизе. Как пишет Daily Mail, его стоимость составляет 700 тысяч долларов США, что меньше средней цены многих жилых домов в Европе и Америке и примерно соответствует стоимости квартиры в Лондоне.

Издание отмечает, что остров расположен в 15 км к востоку от города Дангрига, административного центра округа Станн-Крик. Площадь Treasure Caye составляет почти 4,9 акра, а потенциальным покупателям предлагают не только уединение среди тропической природы, но и возможность застройки территории.

В публикации подчеркивается, что новый владелец может построить здесь частную резиденцию, комплекс бунгало над водой или небольшой курорт. При этом остров остается достаточно близким к материку, чтобы не терять доступ к необходимой инфраструктуре. Добраться до города на моторной лодке можно примерно за 17 минут. Там проживает почти 10 тысяч человек, работают магазины, заведения общественного питания и аэропорт.

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Авторы материала подчеркивают, что Treasure Caye особенно заинтересует любителей морского отдыха. У его берегов есть места для сноркелинга и спортивной рыбалки, а глубокие воды поблизости позволяют без труда швартовать лодки.

Отмечается, что практически из любой точки острова можно выйти на песчаные пляжи, окружающие его со всех сторон. Кроме того, местные воды богаты рыбой и морепродуктами.

Также сообщается, что Treasure Caye оснащен автономной системой, которая на 100% использует солнечную энергию и дождевую воду. Это соответствует курсу Белиза на развитие экологичного и маловоздействующего туризма.

Другие интересные предложения недвижимости

Как писал УНИАН, в Гамбурге выставили на продажу замок Геннеберг – неоготическую миниатюру XIX века, которую считают самым маленьким замком в мире, по цене 1,1 миллиона евро. Построенный в 1884–1887 годах почтовым чиновником Альбертом Геннебергом, он представляет собой копию средневековых руин в Тюрингии, построенную в масштабе 1:4 и намеренно "постаренную" для создания романтической атмосферы.

Несмотря на площадь всего 70 м², замок имеет террасу, причал, парк с экзотическими деревьями и часовню, но юридически он считается садовым домиком, поэтому формально не пригоден для постоянного проживания.

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