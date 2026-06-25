Самое мощное оружие Украины – это солдаты, которые отказываются сдаваться, - WSJ

Бойцы отмечают, что самым тяжёлым на войне стала потеря близких товарищей.

Самое мощное оружие Украины в войне – это не дроны или ракеты, а солдаты, которые отказываются сдаваться. Тысячи военных, вступивших в ряды вооруженных сил в первые дни войны, по-прежнему находятся на передовой и воюют уже более четырех лет.

Как пишет The Wall Street Journal, хотя Украина испытывает трудности с набором и удержанием бойцов, но ее армия сохранила ядро ​​закаленных солдат, которые продолжали сражаться на протяжении всей войны, удивляя своей стойкостью даже зарубежных критиков. И это начинает приносить свои плоды. поскольку появляются признаки того, что ход войны начинает меняться.

"Мы чувствуем разницу", – говорит младший лейтенант Игорь Визиренко. - "Я считаю, что это только начало адского лета для русских – лета, которое они запомнят".

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Визиренко сказал, что его жена Юлия и две дочери, 3 и 7 лет, остаются для него главным источником вдохновения, побуждающим оставаться на поле боя.

Товарищеские отношения с другими солдатами в его подразделении – также один из важнейших факторов, поддерживающих его волю к борьбе.

"Мы были вместе все четыре года, и в хорошие, и в плохие моменты", - говорит 49-летний сержант с позывным "Вельдер".

Бойцы отмечают, что самым тяжёлым на войне стала потеря близких товарищей.

В октябре 2023 года младший сержант по прозвищу Манюня набил татуировку с автоматом Калашникова на предплечье побратима. Несколько дней спустя этот человек погиб в бою. "Всего несколько дней назад я сидел рядом с ним, делал эту татуировку, и вдруг его не стало", – сказал он. После этого он не делал татуировок три месяца.

Визиренко говорит, что не помнит, сколько смертей он видел.

"Сколько яблок вы съели за свою жизнь?" – спросил он.

Чтобы оградить свою семью от травмы войны, он не рассказывает им о многом из того, что видел. Однако он не добивается увольнения по состоянию здоровья, несмотря на ранения.

"Моя позиция проста: я устал, но мы должны это закончить", – сказал он.

Один из способов, которым солдаты справляются с трудностями, – это думать о том, что они будут делать после окончания войны. В какой-то момент товарищ Визиренко, Вельдер, сказал своей жене закрыть глаза и указать на какое-то место на карте Украины. Она указала на место в районе Полтавы, и он купил там недвижимость на время после войны.

Манюня говорит, что хочет открыть тату-салон. "Я просто хочу мирной, нормальной жизни, иметь детей, – сказал он. – И отдохнуть".

Украинская армия - последние новости

На фоне восстановления преимущества на поле боя Украина пытается решить одну из самых затяжных проблем в ВСУ – нехватку личного состава и истощение действующих военных.

Однако военные считают, что новая реформа сделала слишком мало для тех, кто воевал годами. Также у бойцов есть сомнения относительно того, выполнит ли государство свои обещания. А одной из проблем они называют то, что отсрочки далеко не соответствуют увольнению со службы, на которое многие надеялись.

Тем временем главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечает, что из-за угрозы со стороны Беларуси возникает необходимость создания новых бригад, чтобы гарантированно отразить это возможное наступление.

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