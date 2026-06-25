На острове в Антарктике пингвины изменили свою привычку из-за теплой погоды (видео)

Хотя арктическая зима уже наступила, вокруг острова Галиндез лед до сих пор не сомкнулся, поэтому пингвины имеют источник доступа к пище.

Из-за теплой погоды часть субантарктических пингвинов, обитающих на острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", до сих пор не мигрировала на север для зимовки.

Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, с мая (в Антарктике это конец осени) биологи 31-й экспедиции Владислав Хрещенюк и Олег Горяинов фиксируют постепенную миграцию субантарктических пингвинов. Если 11 мая на Галиндезе насчитывалось почти 9 тыс. этих птиц, то 27-го – уже около 6 тысяч. В июне количество пингвинов продолжало уменьшаться, и сейчас на острове остается самая стойкая группа – до 30 особей.

"Хотя антарктическая зима уже в разгаре, вокруг Галиндеза лед до сих пор не сомкнулся. Однако площадь открытой воды уменьшается. Субантарктические пингвины постепенно уходят севернее, где есть постоянный доступ к океану и, соответственно, к пище – крилю и рыбе. Это абсолютно естественный процесс. Пингвины не останутся зимовать на замерзшем берегу, где невозможно охотиться", – пояснил Хрещенюк.

По информации ученых, 30 птиц, которые пока еще находятся на острове, держатся возле незамерзших участков воды. Специалисты выдвигают версию, что эти пингвины могли задержаться из-за индивидуальных биологических циклов, например, позднего линьки.

"В то же время из-за теплой погоды процесс миграции в этом году в целом происходит позже", – констатируют исследователи.

В целом, по данным центра, на пике этого брачного сезона (конец антарктического лета) украинские ученые насчитали рекордное количество субантарктических пингвинов на острове Галиндез.

"На клочке суши площадью около 1 км² обитало почти 11 тысяч красноклювых красавцев", – подчеркивают исследователи.

Они обнародовали видео, снятое в начале июня, на котором запечатлено, как птицы массово приплывают на ночлег на остров Галиндез.

В центре отметили, что украинские ученые наблюдают за пингвинами и другими организмами в контексте изменений климата.

"Миграции и изменения в ареале обитания могут свидетельствовать о потеплении в этом регионе Антарктики. В частности, субантарктические пингвины – теплолюбивые, и до середины 2000-х годов вообще не гнездились на Галиндезе. Теперь же их количество ежегодно растет", – добавили в Антарктическом центре.

Императорский пингвин на острове Галиндез

К станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез, неожиданно заглянул императорский пингвин. Это самый крупный пингвин в мире, который встречается только в Антарктике, однако для жизни выбирает более холодные территории ледяного Юга. Он может проникать на несколько сотен километров вглубь континента, где размножается во время антарктической зимы. В районе станции "Академик Вернадский" этому виду слишком жарко, ближайшая колония расположена более чем в 300 км от станции. Поэтому визит императорского пингвина – редкое событие.

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