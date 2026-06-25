Популярный в прошлом торт Сказка можно повторить в домашних условиях.

В советские времена в Украине был популярен бисквитный торт Сказка. Во многом он похож на Киевский - считается, что он тоже был изобретен на Киевской кондитерской фабрике, а в рецепте также присутствует масляный крем. Однако он имел пару важных отличий - коржи были бисквитными, а не белковыми, а в пропитке присутствовал алкоголь.

С распадом СССР слава этого десерта несколько угасла, и сейчас его больше не продают в магазинах. Однако каждый желающий может сам приготовить торт Сказка - домашний рецепт повторяет тот забытый вкус. Блюдо особенно понравится тем, кто любит сочетание масляного крема и нежного бисквита. Не удивительно, что у десерта остались миллионы поклонников.

Как приготовить торт Сказка - простой рецепт и ингредиенты

Сказка - это бисквитный торт с масляным кремом. Если нет желания самостоятельно готовить бисквит, то можно купить уже готовые коржи и сделать только крем. Традиционно такому десерту придают прямоугольную форму или же заворачивают в рулет.

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Для теста на коржи вам понадобятся такие ингредиенты:

шесть яиц;

сто семьдесят граммов муки;

десять столовых ложек сахара.

Чтобы сделать крем, возьмите:

четыреста граммов сливочного масла 82%;

триста граммов сахара;

двести тридцать миллилитров молока;

четыре яичных желтка;

ложку алкоголя;

щепотку ванилина;

чайную ложку какао.

Пропитка теста делается из таких продуктов:

сто граммов сахара;

сто граммов воды;

столовая ложка ароматного алкоголя (ром, коньяк, ликер).

Сливочное масло для крема заранее достаньте их холодильника. Оно должно стать мягким, но не растекаться по тарелке.

Сначала делаем бисквит. Разогрейте духовку до 180°. У яиц разделите желтки и белки. Первые замесите в пышную пену с половиной сахара. Вторые взбивайте миксером 7-10 минут, постепенно всыпая вторую часть сахара. Аккуратно смешайте две массы, чтобы не лопнули пузырьки воздуха, и вмешайте муку. Противень для выпечки застелите пергаментом. Равномерно распределите по нему тесто и выпекайте 20 минут.

Когда корж остынет, нарежьте его на три одинаковых прямоугольника. Обрезки бисквита оставьте - из них делается украшение торта.

Для крема смешайте в кастрюле или сотейнике молоко, ванилин, сахар и яичные желтки. При постоянном перемешивании доведите до кипения. Варите пару минут. Оставьте массу остывать, плотно накрыв пищевой пленкой. Она должна остыть полностью до комнатной температуры и не быть теплой.

Мягкое масло взбейте миксером в белую массу. Добавьте пару капель алкоголя. Введите масляную смесь в заварную и сделайте однородный густой крем. Если он растекается, можно поставить на 20 минут в холодильник и вмешать больше масла.

Для пропитки смешайте кипяток, сахар и ароматное спиртное. Этим раствором полейте коржи. Соберите торт с масляным кремом, оставляя около 200 граммов наполнителя для украшения. Половину оставшегося крема смешайте с какао и смажьте десерт со всех сторон. Бока присыпьте бисквитной крошкой. Остальной крем можно подкрасить пищевыми красителями и сделать съедобные "цветы".

На этом десерт готов. Поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался и стал мягким.

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