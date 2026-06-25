Популярный украинский актер рассказал о чувствах к Никитюк: 'Был безумно влюблен'

Иван также признался, чем ему понравилась звезда.

Украинский актер Иван Билаш рассказал о своих чувствах к популярной телеведущей Лесе Никитюк.

Звезда сериала "Тиха Нава" в 17 лет решил найти подработку на лето. Тогда Ивану удалось устроиться помощником сценариста на "Новый канал".

"Для меня это был совершенно новый мир. Когда впервые оказываешься за кулисами крупного телевизионного проекта, это производит сильное впечатление. Перед тобой десятки мониторов, на которых всё видно с разных ракурсов, вокруг постоянное движение. Я буквально завороженно наблюдал за всем этим. Смотрел, как работают ведущие не в кадре, а в реальной жизни. Например, сидел неподалеку от Александра Педана и видел, как он придумывает шутки, как рождаются какие-то реплики. Для меня, семнадцатилетнего парня, это было что-то невероятное. Леся Никитюк для меня тогда была фантастической", – отметил Билаш в интервью OBOZ.UA.

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Актёр добавил, что телеведущая поразила его чувством юмора и профессионализмом. По словам Ивана, у него замирало сердце, когда Леся была рядом.

"Я не знаю, какая она сейчас, потому что давно её не видел, но в тот период она казалась мне просто неземной. Если уж совсем честно, то я был в неё влюблён. Мне казалось, что в ней невероятным образом сочетались вещи, которые редко встречаются в одном человеке: профессионализм, легкость, чувство юмора, харизма. Когда она проходила мимо, у меня замирало всё. Я был безумно влюблен в неё", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Леся Никитюк раскрыла первые подробности празднования дня рождения сына и показала фото.

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