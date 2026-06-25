Стоит ли ожидать нового скачка курса: банкир объяснил, что будет с долларом до 5 июля

Если цены на топливо будут снижаться, это может привести к сокращению валютных потребностей трейдеров.

В ближайшие дни курс доллара, вероятно, будет находиться в пределах 44,6–45,25 гривни, а евро будет колебаться в диапазоне 51,5–52,5 гривни. Предпосылок для резких изменений на валютном рынке пока нет, сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, в конце месяца валютный рынок традиционно привлекает повышенное внимание бизнеса и населения, однако на этот раз вряд ли стоит ожидать курсовых сенсаций.

Эксперт напомнил, что значительный спрос на валюту формируют импортеры, прежде всего поставщики энергоресурсов. В то же время этот фактор является прогнозируемым для рынка и регулятора, а потому не представляет критической угрозы для курсовой стабильности.

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Кроме того, по словам Лесового, постепенное снижение напряженности на Ближнем Востоке может ослабить давление на мировые цены на энергоносители. Если цены на топливо стабилизируются или будут снижаться, это со временем может ослабить валютные потребности трейдеров. Однако эксперт не советует делать поспешных выводов.

"Рынок топлива остается чувствительным к любым геополитическим заявлениям и действиям. Даже незначительные изменения в ожиданиях могут влиять на поведение импортеров. Поэтому базовый сценарий должен быть осторожным: давление со стороны энергетического импорта сохранится, но оно не выглядит таким, чтобы самостоятельно расшатать валютный рынок", – отметил банкир.

По его словам, дополнительным фактором стабильности остается инфляционная ситуация. Сезонное подешевение овощей, фруктов и ягод частично сдерживает рост цен, а стоимость топлива пока не создает шокового эффекта для потребителей.

В то же время главным фактором неопределенности остаются военные риски. Новые атаки на инфраструктуру, энергетические объекты или логистику могут повлиять на экономику и настроения участников рынка. Несмотря на это, Лесовой считает, что валютный рынок уже адаптировался к работе в условиях войны и обладает достаточным запасом устойчивости к внешним вызовам.

"Таким образом, ближайший период следует рассматривать не как предпосылку для курсовых скачков, а как продолжение режима осторожной стабильности. Доллар, вероятно, будет оставаться в пределах 44,6–45,25 грн, евро будет колебаться в диапазоне 51,5–52,5 грн", – резюмировал он.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 25 июня остался на прежнем уровне и составляет 45 гривень за доллар, а курс евро в банке подешевел на 15 копеек и составляет 51,35 гривни за евро.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара составляет 44,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,84 гривни, курс наличных евро составляет 51,45 грн/евро, а курс продажи – 51,20 грн/евро.

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