Банки и обменники обновили курсы валют: евро резко подешевел

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,58 грн, а евро – 50,74 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 25 июня, снизился на 1 копейку и составляет 45,12 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел сразу на 31 копейку и составляет 51,41 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,74 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,84 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,45 грн/евро, а курс продажи – 51,20 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 25 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,87 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,88 грн за один евро, то есть гривня выросла на 22 копейки.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозировал, что в базовом сценарии курс доллара будет оставаться в диапазоне 44,65–45,10 грн (официальный) и 44,75–45,25 грн (наличный). Для евро прогноз составляет 51–52 грн официально и 51,5–52,5 грн наличными.

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