Доллар бьет по золоту: цена на металл упала до минимума за 7 месяцев

Золото теряет привлекательность в условиях высоких ставок, поскольку не приносит процентного дохода.

Цены на золото продолжили падение в четверг, 25 июня, после того как днем ранее опустились до самого низкого уровня более чем за семь месяцев.

Как пишет Reuters, причиной стало дальнейшее укрепление доллара на фоне роста ожиданий относительно повышения процентных ставок в США в этом году.

Спотовая цена на золото по состоянию на утро снизилась на 0,5% – до 3980,88 доллара за унцию (127,99 долл. за грамм). Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевели на 0,3% – до 3996,50 доллара за унцию (128,49 долл./г).

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24 июня стоимость драгоценного металла впервые с ноября 2025 года опустилась ниже отметки 4000 долларов за унцию. По сравнению с рекордным максимумом в 5594,82 доллара за унцию (179,88 долл./г), зафиксированным 29 января, золото уже потеряло 29%.

"Золото сейчас находится под сильным давлением на фоне укрепления доллара", – отметил старший аналитик StoneX Мэтт Симпсон.

Высокая инфляция в США, которую подогрела война с Ираном, а также жесткая позиция Федеральной резервной системы способствовали ожиданиям дальнейшего повышения ставок. Трейдеры в настоящее время ожидают трех повышений ставки ФРС в этом году и оценивают вероятность такого шага в сентябре примерно в 67%.

Аналитики также предупреждают, что биржевые фонды (ETF), обеспеченные золотом, могут столкнуться с новым оттоком средств, если ожидания относительно повышения ставок усилятся.

Хотя золото традиционно считается средством защиты от инфляции, оно теряет привлекательность в условиях высоких ставок, поскольку не приносит процентного дохода.

Доллар удерживался вблизи максимума за последние 13 месяцев, что делает золото дороже для покупателей, использующих другие валюты.

Серебро подешевело на 1% – до 56,85 доллара за унцию (1,83 долл./г), платина потеряла 1,4% – до 1556,60 доллара за унцию(50,05 долл./г). Оба металла остаются вблизи минимумов с ноября 2025 года. В то же время палладий прибавил 0,5%, поднявшись до 1171,96 доллара за унцию (37,68 долл./г), хотя и находится вблизи девятимесячного минимума.

Цены на металлы – последние новости

23 июня цены на золото упали более чем на 1%. Этому способствовало укрепление доллара на фоне ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США в этом году, в то время как инвесторы анализировали ход мирных переговоров между США и Ираном.

16 июня цены на алюминий упали до минимального уровня с марта. Слабые экономические данные из Китая негативно повлияли на рынок металлов, а инвесторов интересовало мирное соглашение между Ираном и США.

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