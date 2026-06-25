Этот кондиционер не встраивают в стену, а переносят из комнаты в комнату, но есть один минус

Такой кондиционер удобен в использовании.

Уже скоро наступают по-настоящему жаркие дни, которые могут быть очень тяжелыми для перенесения. В таких случаях спасает кондиционер, но он может стоить больших денег и требует профессионального монтажа. Однако, как пишет Next.Gazeta.PL, есть альтернатива.

"Хороший переносной кондиционер сам по себе может стать спасением, ведь он действительно снизит температуру в помещении. А если он ещё и имеет комплект для вывода горячего воздуха через окно наружу, его эффективность становится ещё выше. Такую установку каждый сможет сделать самостоятельно, без вызова специалиста и без разбивания стен, ведь ее просто крепят к оконной раме. Тогда мы получаем настоящий кондиционер без какого-либо сложного монтажа и с возможностью переноса", - отмечается в материале.

Мощность 3500 Вт, которая действительно охладит комнату, а не просто перемешивает воздух

Видео дня

По словам экспертов, эффективность этого кондиционера заключается в холодопроизводительности на уровне 3500 Вт. Это значение позволит снизить температуру в комнате или спальне значительной площади.

"Интересным дополнением является технология ZoneFollow. В пульт дистанционного управления встроен датчик температуры, благодаря чему устройство измеряет температуру именно там, где находится пульт, то есть обычно рядом с пользователем, и именно под это место настраивает свою работу. Встроенный датчик также обеспечивает стабильную температуру: когда в комнате становится теплее, компрессор запускается самостоятельно, а после достижения заданного значения - выключается", - объясняет издание.

Также преимуществом таких кондиционеров является система самоиспарения, которая решает самую неприятную проблему переносных кондиционеров, а именно воду.

"Устройство использует конденсированную влагу для охлаждения конденсатора, а затем испаряет ее вместе с горячим воздухом наружу. Благодаря этому в режиме охлаждения, по сути, не нужно опорожнять резервуар. Однако если вода все-таки накопится, датчик включит на панели индикатор, напоминающий о необходимости опорожнить поддон", - подчеркнули в публикации.

Если говорить о недостатках, то можно придраться к уровню шума, ведь 63/65 децибел делают это устройство довольно слышным - его можно сравнить с вентилятором на высоких оборотах.

Другие советы экспертов

Ранее специалисты объяснили, как охладить дом в жару. Известно, что каждый дом уникален, однако комнаты на верхних этажах обычно становятся теплее, когда холодный воздух не циркулирует равномерно по всему дому.

Также эксперты рассказали, как правильно проветривать дом во время жары. По их словам, лучшее время для открывания окон - это рано утром и поздно вечером.

Вас также могут заинтересовать новости: