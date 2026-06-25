'Война диктует правила': Сырский объяснил, почему в новые бригады уходят командиры из других подразделений

Главком отметил, что очень важно, чтобы у командира был боевой опыт.

В новые бригады, которые сейчас формируются в Силах обороны Украины, нужны люди с боевым опытом, иначе будут большие потери. Об этом в комментарии LIGA.net сказал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, в новые бригады нужны командиры и сержанты, имеющие боевой опыт. "Это обычная военная практика, общепринятая во всех армиях. Когда создаются новые бригады, часть командного состава берут из тех подразделений, которые уже имеют боевой опыт", – подчеркнул Сырский.

При этом он не считает, что офицерам стоит обижаться на то, что у них забирают людей, чтобы назначить их командовать в новые подразделения.

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"Война диктует свои законы. И не создает зоны комфорта. Война – это испытания, которые приходится преодолевать, в том числе и за счет комплектования новых бригад", – сказал Сырский.

По его словам, выделенный для Сил обороны бюджет позволяет комплектовать новые бригады, ведь если на этом экономить, то позже придется "заплатить территорией".

Новые бригады в ВСУ – последние новости

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2024 года спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой отмечал, что в ВСУ создают новые бригады, а не пополняют уже имеющиеся, поскольку оккупанты увеличили численность своих войск, а также увеличилась протяженность линии фронта.

Тогда он сообщил, что враг увеличил количество полков, бригад и дивизий, а также численность своего личного состава почти на 100 тыс. человек. Также увеличилась протяженность линии фронта. Для того чтобы закрыть фронт, необходимо создавать новые бригады. Другого способа противодействовать противнику нет. Ведь тогда протяженность фронта уже составляла 1300 км.

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