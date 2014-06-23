По состоянию на 17:00 военные столкновения на Востоке прекратились - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Владимир Чеповой.

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“С 09.00 до 17.00 случаев применения оружия, попыток захвата административных зданий и других не зафиксировано... По состоянию на 17.00 можем констатировать, что результат мирного плана президента Украины Петра Алексеевича Порошенко - фактическое прекращение огня в регионе”, - сказал он, Добавив, что, “по информации, имеющейся на данное время, по всему востоку нет боевых действий”.

На вопрос, что в случае возобновления огня будут делать силы АТО, Чеповой ответил: “Мы, действительно, готовимся дать адекватный ответ, если военные действия будут продолжаться”.