В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии: где нет света

В соцсетях распространяются сообщения об отсутствии света.

В Киеве на левом берегу введены экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК.

"Левый берег Киева: по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения. Просим экономно использовать электроэнергию. Это поможет сохранить энергосистему", – говорится в сообщении компании.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook также сообщил, что на левом берегу Киева введены экстренные отключения.

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"Пока без подробностей", – подчеркнул он в своем посте.

В соцсетях тем временем сообщают об отключениях света, скачках напряжения и публикуют сообщения от ДТЭК об отсутствии света в отдельных домах ориентировочно до 13:50 по отдельным адресам.

Отключение света – последние новости

22 июня жители отдельных районов Киева сообщали об отключениях электроэнергии. Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал, что фактически в Украине уже начался сезон летних отключений света из-за чрезмерного использования кондиционеров.

Эксперты украинского аналитического центра DiXi Group предупреждали, что Украина может вновь вернуться к почасовым отключениям электроэнергии летом 2026 года. Даже при условии импорта электроэнергии и активной работы солнечных электростанций энергосистема рискует столкнуться с дефицитом мощностей из-за последствий российских атак.

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