Паника на российских АЗС: цена на бензин в РФ бьет рекорд за последние 20 лет, – Bloomberg

Причиной скачка стали масштабные повреждения НПЗ в результате атак украинских беспилотников.

Розничные цены на бензин в России за неделю выросли на 3%, что стало самым большим недельным скачком как минимум за два десятилетия. Пострадавшие от украинских дронов нефтеперерабатывающие заводы стали новым фактором инфляционного риска, пишет Bloomberg.

По данным Федеральной службы статистики, средние цены на бензин в России с 16 по 22 июня выросли на 3% – до 71,20 рубля (0,95 долл.) за литр.

Отмечается, что причиной скачка стали масштабные повреждения нефтеперерабатывающих заводов в результате атак украинских беспилотников. Среди пострадавших объектов – завод "Газпромнефть" в Москве. Это спровоцировало панические закупки топлива, очереди на АЗС и дефицит в ряде регионов. Это вынудило власти ввести ограничения на продажу бензина и призвать жителей воздержаться от накопления топлива в канистрах.

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Согласно данным статистической службы, темпы роста цен на дизельное топливо ускорились до 2,7% с 0,8% неделей ранее.

"Кампания Украины с использованием дронов против российской энергетической инфраструктуры становится для Москвы все более затяжной макроэкономической проблемой", – отметил старший экономист Capital Economics Лиам Пич.

По данным Росстата, производство нефтепродуктов в мае упало на 13,5% после снижения на 9,1% в апреле. Это самый глубокий спад как минимум с 2015 года. Производство нефтепродуктов только в первой половине месяца упало на 15% по сравнению с прошлым годом и на 9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Сейчас около 75% регионов России ввели различные формы нормирования или столкнулись с перебоями в поставках топлива. Ограничения для водителей ввели Брянская, Курская, Липецкая, Самарская и Тюменская области.

Вице-премьер Александр Новак доложил российскому диктатору Владимиру Путину о мерах по наращиванию поставок к пику летнего сезона. Среди возможных решений Россия рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива и введение стимулов для его импорта, в частности налоговых льгот.

По подсчётам Bloomberg, с начала 2026 года украинские дроны совершили не менее 47 атак на российские НПЗ по сравнению с 82 атаками за весь 2025 год.

Дефицит бензина в России – последние новости

Волна ударов украинских беспилотников, которые с начала года не менее 40 раз наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, создала риск дефицита бензина в Москве.

24 июня сообщалось, что в автомагазинах Москвы закончились канистры для бензина, несмотря на все призывы не наливать топливо в дополнительную тару. Емкости скупают спекулянты и перепродают по завышенным ценам. За последние недели цены на канистры выросли на 20–40%.

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