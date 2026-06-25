'Это было ужасно': известная украинская певица призналась, что потеряла ребенка

Мика Ньютон уже много лет мечтает стать мамой.

Украинская певица Мика Ньютон (настоящее имя – Оксана Грицай), которая недавно выступила в Киеве после многолетнего перерыва, заговорила о личном. В частности, она рассказала о потере ребенка.

По словам артистки, она уже много лет мечтает стать мамой. Не секрет, что в 35 лет у нее диагностировали рак яичника. После победы над онкологией Мика решила сделать искусственное оплодотворение. Однако ей понадобилось несколько попыток, на которые женщина потратила около 30 тысяч долларов.

"Мне так хотелось оставить что-то после себя, что мне было наплевать. Я человек, который всегда ставит перед собой цель. Я всегда добивалась своего. И ребенок – это первое в жизни, что у меня не получилось", – отметила певица в интервью Рамине Эсхакзай.

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Мика Ньютон добавила, что со временем желанная беременность всё же наступила. Однако впоследствии у неё неожиданно случился выкидыш. Об этом мучительном моменте певица вспоминает так:

"У меня не просто выкидыш, а как будто рожаешь. Такой боли не было даже после той серьезной операции. Это было ужасно".

Но ещё более ужасным в тот момент, по словам звезды, было поведение медиков, которые попросили "поймать эмбрион".

"Вот тебе баночка, можешь поймать эмбрион, чтобы мы его на тест отправили. Как в этом ужасе я буду его искать? И ты понимаешь, что это твой ребенок в туалете..." – добавила артистка.

К слову, Мика Ньютон уже более 10 лет состоит в браке с американцем Крисом Сааведрой. Именно он помог исполнительнице пережить сложные периоды в жизни.

Напомним, ранее стало известно, что популярная украинская блогерша Симбочка рассказала о потере ребенка.

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