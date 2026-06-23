Молодая капуста получается вкусной и сочной даже без лишних добавок.

Тушеная молодая капуста хороша сама по себе - она нежная, сочная и быстро готовится. Поэтому важно не передержать ее на огне и не перегружать лишними добавками. И хотя многие для густоты кладут в блюдо муку или сметану, на самом деле можно обойтись и без них - достаточно знать несколько простых приемов, и капуста будет буквально таять во рту.

Рассмотрим, как тушить молодую капусту, чтобы получить отменное блюдо на любое время.

Рецепт тушеной капусты - ингредиенты и рекомендации

Хотя этот метод занимает немного больше времени, результат стоит затраченных усилий: тушеная капуста остается мягкой и легкой, но при этом не превращается в пюре, а ее вкус не перебивается комочками муки или свернувшейся сметаны.

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Сначала она слегка обжаривается, а затем недолго тушится, сохраняя таким образом свою форму и сочность. В итоге блюдо приобретает приятный сливочный вкус даже без добавления лишних ингредиентов.

Вам понадобятся:

молодая белокочанная капуста – 1 небольшой кочан;

сливочное масло – 50 г;

свежий укроп – 1 небольшой пучок;

лимонный сок – 1-2 ч. л;

соль – по вкусу;

черный молотый перец – по вкусу;

вода – около 500 мл.

Если свежего укропа нет, замените его петрушкой или зеленым луком. Вместо лимонного сока подойдет небольшое количество яблочного уксуса, а сливочное масло при желании можно частично заменить топленым.

В конечном итоге самое важное тут - то, как тушить капусту, а зелень и специи лишь дополняют ее вкус.

Простой рецепт тушеной капусты - пошаговое приготовление

Сперва разрежьте кочан пополам и тонко нашинкуйте листья. В кастрюлю налейте немного воды, чтобы уровень доходил примерно до середины объема капусты - полностью покрывать овощ не нужно.

Доведите воду до кипения, выложите капусту и варите 4-5 минут, периодически перемешивая. Именно от того, сколько тушить молодую капусту, зависит финальный результат - за это время листья должны лишь слегка размягчиться, сохранив упругость.

Затем откиньте капусту на сито, чтобы с листьев стекла лишняя жидкость, подождите, пока вода почти испарится, и верните ее в кастрюлю. Добавьте сливочное масло, соль, перец, лимонный сок и мелко нарезанный укроп.

Готовьте капусту на среднем огне уже без добавления воды и без крышки, время от времени помешивая. Оставшаяся в листьях влага будет постепенно выходить, за счет чего блюдо естественным образом загустеет.

Когда капуста станет мягкой и ароматной, снимите ее с огня и сразу подавайте. Получившийся рецепт тушёной капусты хорошо сочетается с жареной рыбой, запеченным мясом, котлетами или гарнирами из круп.

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