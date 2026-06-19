Полевой хвощ можно вывести с огорода с помощью простого метода.

Хвощ - многолетнее растение, напоминающее внешне еловую ветку. Хотя оно обладает множеством целебных свойств, на огороде считается одним из самых злостных сорняков. Данный вид обладает огромным корнем, который достигает полтора метра в длину, и может восстанавливаться даже из небольшой части. Вот почему его так трудно вывести.

Как уничтожить хвощ полевой на огороде

Распространенный в Украине хвощ полевой может расти где угодно - на огородах, клумбах, газонах, в садах и между плиткой. Обычная прополка не помогает: если в земле осталась хотя бы часть корня, сорняк вырастет опять. Но фермеры придумали эффективные методы борьбы.

Самый надежный метод, как избавиться от хвоща - это вырвать его с корнем. Лучше всего делать это после дождя, когда влага размягчает землю. Если регулярно выдергивать растение, то оно не будет разрастаться. По возможности обработку рекомендуется проводить хотя бы пару раз в месяц.

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Есть также метод, чем убить хвощ на участке можно со стопроцентной вероятностью. В этом вам поможет кипяток - просто полейте сорняк горячей водой, и растение вскоре само погибнет. Однако если рядом есть корни полезных растений, то они тоже пострадают. Поэтому способ можно применять только в междурядьях или на тротуарной плитке.

Существует и долгосрочный метод, как вывести хвощ. Для этого нужно повысить щелочность земли. Сорняк растет только в кислых почвах, поэтому при уменьшении кислотности пропадет сам. Для этого на участок вносят доломитовую муку, золу или гашеную известь. Минус способа в том, что не для всех растений подходит щелочный грунт.

После выполнения перечисленных выше процедур нужно сделать так, чтобы хвощ на огороде больше не рос. Для этого междурядья накрывают непрозрачным материалом - кладут мешковину, ткань, шифер или картон. Эти материалы работают как барьер от солнца, а без света сорняк расти не может. Вокруг растений для этой цели можно разложить слой мульчи.

Если вы избавились от сорняка путем вырывания, то не выбрасывайте стебли. Главная причина сохранить хвощ полевой - лечебные свойства. Растение считается настолько полезным, что его специально продают в аптеках. Разложите стебли на ткани в один ряд и высушите в сухом помещении. Храните в мешках или ящиках до использования.

Однако будьте осторожны с использованием растения в народной медицине. Целебный полевой хвощ имеет ядовитых двойников. Если не уверены, какой именно перед вами вид, то лучше вообще его не применяйте.

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