Украина, ОБСЕ и РФ сегодня проведут заседание по реализации плана Порошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, цель заседания - определение этапов реализации мирного плана.

Ожидается, что в переговорах в Донецке примут участие специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и посол РФ Михаил Зурабов. По поручению главы государства в заседании примет участие экс-президент Украины Леонид Кучма.

Перед отъездом контактной группы в Донецк Порошенко принял ее участников в Киеве. «Участие Кучмы свидетельствует о высоком внимание президента Украины к этой миссии», - заявил Порошенко.

В связи с захватом региональных отделений Национального банка и Государственного казначейства Порошенко отдал поручение обеспечить социальные выплаты через Киев. Президент выразил уверенность, что в случае освобождения зданий региональных представительств НБУ и Госказначейства и прекращения захвата инкассаторских автомобилей социальные выплаты удастся восстановить на местах.

Читайте такжеКравчук, Кучма и Ющенко призывают Путина подкрепить конкретными действиями принятие мирного планаПервое заседание Трехсторонней контактной группы состоялось 8 июня в Киеве. Тогда Украину представлял посол Украины в Германии Павел Климкин, который недавно стал министром иностранных дел Украины.

По поручению главы государства сегодня в Люксембурге на заседании Совета ЕС по иностранным делам Климкин представит мирный план президента по урегулированию ситуации на востоке Украины.