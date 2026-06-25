'Ну, как ребенок': украинская рестораторша рассказала о курьезном ужине для Путина

Сичкар вспомнила ужин с Путиным в 1998 году, назвав его поведение "странным" и сравнив российского политика с "крысенком".

Украинская рестораторша, писательница и общественная деятельница Маргарита Сичкар вспомнила свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в конце 1990-х годов. Подробности ужина она рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Сичкар, в 1998 году ей поручили организовать прием для тогдашнего премьер-министра России Владимира Путина и премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко. Ужин состоялся в ее ресторане "Гетман" в Москве, на Арбате, который в тот вечер был полностью закрыт, а мероприятие контролировали спецслужбы.

Ресторатор вспоминает, что подготовка к визиту была чрезвычайно строгой – еду проверяли несколько групп охраны, а в заведении работали сотрудники ФСБ и украинская делегация.

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Сичкарь призналась, что была удивлена внешностью Путина, когда впервые его увидела.

"Открываются двери, и он пробегает. Маленький Путин, да, он маленький. Я даже не ожидала. Говорили, что он невысокого роста, но чтобы настолько маленький, я не ожидала. Ну, как ребенок", – вспомнила она.

По её словам, во время ужина российский политик вел себя сдержанно, почти не разговаривал и постоянно оглядывался.

"Он мне напомнил крысенка. Глаза бегают, сидит, вертит головой, почти ничего не говорил", – сказала рестораторша.

Она добавила, что Путин интересовался блюдами и задавал простые вопросы о меню, пока остальные участники ужина активно общались между собой.

Во время беседы журналист Дмитрий Гордон спросил, могла ли она тогда навредить Путину. Сичкарь ответила, что такие мысли ей не приходили в голову.

"Если бы я знала… У меня нет экстрасенсорных способностей видеть будущее", – сказала она.

Также ресторатор поделилась собственным впечатлением о российском диктаторе, отметив, что он не произвел на неё положительного впечатления как мужчина.

"У него нет мужской харизмы… За него это делают другие", – заявила Сичкарь, добавив, что во время ужина Путин почти не проявлял инициативы в общении.

Другие "утечки" о политиках

Как сообщал УНИАН, журналисты опубликовали запись телефонного разговора между министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто и главой МИД России Сергеем Лавровым. Разговор состоялся 24 июня 2023 года – во время мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Согласно опубликованным материалам, Сийярто позвонил российскому коллеге, чтобы поинтересоваться ситуацией в России и самочувствием Лаврова после того, как подразделения "Вагнера" захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись в направлении Москвы.

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